Dani Maro cuenta por qué Toledo no quiso montarse en su exitosa canción “Pura Vida en CR”

La canción de Dani Maro, 'Pura vida en Costa Rica' se mantuvo por un mes como la más viral de Costa Rica en Spotify. (Cortesía/Cortesía)

Un video en redes encendió la curiosidad de muchos, ya que Dani Maro habló sobre la ausencia de Toledo en el remix de “Pura Vida en CR” y dejó claro si hubo bronca o no entre ellos.

Todo se armó luego de que Dani Maro compartiera un video en el que sus seguidores le preguntaban por qué Toledo no participó en la pieza “Pura Vida”.

El cantante explicó que, tras el lanzamiento del tema, consultó a sus fans sobre qué artistas nacionales les gustaría ver en un posible remix, y uno de los nombres que más se repitió fue el de Toledo.

“La vara es que yo saqué esta canción y a ustedes les gustó, luego les pregunté en un reel cuáles artistas verían en un remix y muchos me pusieron a Toledo por ser una leyenda de Costa Rica. Entonces, siendo sincero, a la primera persona que le escribí fue a Toledo, pero el mae me dijo: ‘Déjeme escuchar, sentir la vibra y le aviso’”, contó.

Dani confesó que el artista fue completamente sincero y que ahí quedó el tema en ese momento.

“Un amigo me dijo que Toledo expresó por qué no estuvo en ‘Pura Vida CR remix’, por eso puse los Gordos Podcast”, añadió.

¿Qué dijo Toledo?

En el clip del pódcast, Toledo explicó su decisión y dejó claro que no fue por mala vibra.

Toledo aseguró que la canción ya estaba perfecta y no quiso intervenir. (Captura de video/Captura de video)

“En mi mundo, en mi cabeza, la canción estaba tan perfecta que yo no la pude elevar más, entonces preferí decir que esa canción está bien así, mejor no me meto ahí”, comentó.

Este medio consultó a Toledo sobre el tema y aseguró que en ese video dijo todo lo necesario.

Por su parte, Dani Maro dejó claro que entre ellos no hay ningún problema.

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“Más bien al contrario, es interesante saber cómo él ve la canción perfecta, porque cuenta que no pudo entrar a elevarla más. Él no me dijo eso directamente, pero cuando vi el programa fue una gran sorpresa”, dijo.

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Sueña con colaborar

Aunque el remix no se dio, Dani no pierde la ilusión de trabajar con el artista en algún momento.

“La verdad es que Toledo es una leyenda, me gusta lo que ha hecho, no solo la música como tal, sino toda la comunidad que tiene y que ha logrado hacer. Para uno es un ícono costarricense, y eventualmente para mí hacer una colaboración con él sería un honor”, detalló.

Dani Maro está feliz con lo que pasó con su pieza "Pura vida en Costa Rica"

El exparticipante de “Nace una estrella” también contó que han conversado sobre la posibilidad de un trabajo en conjunto a futuro.

“Lo que pasa es que en la música todo tiene que fluir, la vibra y lo que uno pueda sentir, pero esperemos que esa canción llegue y que se pueda sentir esa energía de la que Toledo habla”, concluyó.