Toledo le hizo una broma a Wílmer López que cayó como una “patada” a los aficionados de Alajuelense

Wílmer López le está sacando mucho el jugo a su canal de YouTube, entre otras cosas, hace dinámica con distintas personalidades ticas como el cantante Toledo, a quien le hizo unas preguntas que parecían muy inocentes, pero una respuesta sacó mucha fisga.

El Pato le preguntó al intérprete de El Zarpe, sobre cuál es su super héroe favorito, puede ser de dibujos animados, a lo que el artista le respondió que Iron Man, pero en la explicación aprovechó para tirar un filacito a quien nada tenía que ver, Alajuelense.

El palito de Toledo a Alajuelense

“Increíblemente yo siempre he ido con los maes malos, no juego de superhéroe?, diijo.

“¿Por qué será?”, le repreguntó Wílmer.

“Porque soy bueno, yo debería ir con la Liga siempre, porque siempre pierden”, le tiró al Pato, a quien le sacó una risa y, en broma, le decía que ya no hablara más.

Alejandro Rueda en el podcast de Los Gordos
Toledo es bien aficionado al fútbol y a nivel internacional sigue al Arsenal de Inglaterra. (redes/Captura de video)

Al final le preguntaron por su color favorito y de fondo le tiraron la frase: El rojo y amarillo, aunque él dijo que el verde. En el pasado, el artista ha reconocido ser aficionado del Team.

