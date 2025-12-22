Daniel Carvajal vive uno de los momentos más plenos de su vida, a las puertas de su boda

Daniel Carvajal defendió su tesis este semana y pronto se graduará de la universidad una vez más. (redes/Instagram)

El exparticipante de Combate, Daniel Carvajal, está viviendo uno de los capítulos más plenos de su vida, justo cuando se acerca a uno de los días más importantes: su boda.

Y es que, además del amor, Daniel celebra un logro que le tomó años de constancia, sacrificio y mucha disciplina.

Carvajal anunció con orgullo que está a punto de graduarse en la carrera de Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo, un sueño que se inició en el 2013 y que, 12 años después, finalmente ve la luz.

“Oficialmente, me graduaré en la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo”, compartió emocionado en sus redes esta semana.

Minutos antes de presentar su proyecto de tesis ante el jurado calificador de la universidad, Daniel reflexionó sobre el camino recorrido.

“Me he preparado, me he esforzado muchísimo y admiro mucho a las personas que estudian, que trabajan, que tienen hijos y demás y que aun así sacan adelante su carrera. Así vamos, como me va”, dijo, dejando ver lo significativo que es este logro para él.

Además de esta carrera, Carvajal también estudió nutrición, es entrenador personal y, actualmente, tiene su propio gimnasio, donde atiende personalmente a sus clientes, demostrando que su faceta empresarial va muy de la mano con su estilo de vida saludable.

Daniel Carvajal y su propuesta de matrimonio a su novia Laura Ospina este año. (redes/Instagram)

Como si fuera poco, Daniel también se prepara para dar el “sí, acepto” muy pronto junto con su novia, la colombiana Laura Ospina.

La pareja se comprometió este año y planea casarse en el 2026. El romántico momento se dio el pasado viernes 19 de setiembre en Cartagena, Colombia, durante un atardecer de ensueño a bordo de un catamarán, en la tierra natal de Laura, quien es originaria de Pereira.

Sin duda, Daniel Carvajal está cosechando los frutos de años de esfuerzo, tanto en lo profesional como en lo personal.