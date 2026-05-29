Daniel Céspedes habló de sus inicios en el vicio que lo consumió por muchos años

El querido periodista y presentador de canal 7, Daniel Céspedes, volvió a abrir su corazón para hablar de una etapa de su vida que lo marcó profundamente: su lucha contra la adicción al cigarro, un hábito que mantuvo durante nueve años.

La figura de los programas Buen Día y 7 Estrellas aprovechó la cercanía del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, para compartir su experiencia en un video publicado por Teletica en redes sociales.

Daniel Céspedes es una de las figuras más queridas en Teletica. Fotografía: Instagram 7 Estrellas. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Céspedes, presentador de Buen día, hizo una revelación sobre el vicio que lo atormenta

Daniel recordó cómo empezó su adicción al cigarro

A sus 33 años, el comunicador turrialbeño recordó el momento en que compró su primera cajetilla de cigarros, una decisión que, sin imaginarlo, marcaría los siguientes años de su vida.

“Recuerdo la primera vez que fui a comprarme mi primera cajetilla; me sentía en ese momento un poco empoderado. Luego fueron hasta dos paquetes por día y, dependiendo de la ocasión, podía ser un poco más”, afirmó.

Varios meses luchando para dejar el fumado

Céspedes tomó la decisión de abandonar definitivamente el fumado hace cerca de cinco meses, según dijo motivado principalmente por su bienestar y el de su familia.

“Hace cuatro o cinco meses interioricé lo riesgoso para mí y para mi familia (el fumado) y empecé a tratar de dejarlo. Es una lucha diaria porque se asocia a momentos de felicidad, de tristeza o estrés”, dijo Céspedes.

Daniel Céspedes cumplirá dos años de trabajar en Buen día en julio próximo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero)

El presentador reconoció que dejar atrás una adicción no es sencillo, especialmente cuando está relacionada con situaciones emocionales y momentos cotidianos de la vida.

LEA MÁS: Daniel Céspedes contó cuáles alternativas tomó tras haber dejado de fumar

“Todos sabemos que es malo”, afirmó Daniel Céspedes

Durante su reflexión, Daniel dejó claro que no juzga a quienes continúan fumando, ya que entiende perfectamente la realidad que enfrentan las personas que intentan dejar ese hábito.

“Todos sabemos que es malo”, recalcó.

Sin embargo, aseguró que los beneficios que ha experimentado desde que comenzó a alejarse del cigarro han sido tan significativos que no se arrepiente de haber dado el paso.

“Me he sentido muchísimo mejor, emocional, físicamente y a nivel familiar. Tomar esa decisión ha sido de las mejores que he tomado. Dejarlo cuesta, pero vivir atrapado también”, finalizó.