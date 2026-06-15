Daniel Montoya comparte esperanzadora noticia sobre la salud de su mamá

Daniel Montoya junto a su mamá, quien continúa internada en el hospital de Cartago. (redes/Instagram)

Luego de días de mucha preocupación y de pedir ayuda a sus seguidores para que oraran por su mamá, el humorista Daniel Montoya por fin recibió una noticia que le devolvió un poco la tranquilidad.

El director de El Manicomio de la Risa, de Omega Estéreo, contó este domingo que doña Rosario Montoya, conocida cariñosamente como “la Chayota”, comenzó a recuperarse poco a poco tras los problemas de salud que la mantienen internada.

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A través de sus redes sociales, el comediante agradeció el apoyo que ha recibido durante este difícil momento familiar.

“Y hoy, entre tanta cosa que ha pasado, ya mi Chayotica poco a poco va recuperándose. Muchas gracias a todos por sus oraciones y les pido que sigan orando por mi mamá para que pronto pueda estar con nosotros en casa”, publicó.

Además, agradeció a todo el personal del hospital Max Peralta, de Cartago, por la atención que le han brindado a su madrecita.

Las palabras de Daniel llenaron de esperanza a sus seguidores, quienes han estado pendientes de la salud de su mamá desde que reveló que se encontraba hospitalizada y necesitaba someterse a un procedimiento médico.

Incluso, días atrás el humorista pidió ayuda para conseguir donantes de sangre, lo que generó una gran muestra de solidaridad entre amigos, oyentes y seguidores.

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Aunque el proceso de recuperación continúa, la mejoría de doña Rosario representa un importante paso adelante para la familia, que ahora mantiene la esperanza de verla regresar pronto a casa.