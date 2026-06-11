Daniel Montoya vive momentos difíciles y hace un nuevo llamado urgente por la salud de su mamá

Daniel Montoya, humorista de radio Omega, le dice "Choyota" de cariño a su mamá, quien lucha contra el cáncer. (redes/Instagram)

El humorista Daniel Montoya no ha logrado recuperar la sonrisa, pues aún continúa con la preocupación al tope por la salud de su madre.

El director de El Manicomio de la risa, de Omega Estéreo, publicó en sus redes que ahora no solo necesita que oren mucho por la recuperación de su mamita sino que se necesita sangre para una operación que tienen que hacerle.

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Montoya publicó que se necesita donadores de sangre, de cualquier tipo, a nombre de Mariana Montoya Boza, en el hospital Max Peralta, de Cartago, y que el horario de atención es del 7 a.m. a 3 p.m. y que se puede sacar una cita al 2550-1830.

“¡Hola, amigos! Los que puedan ayudarnos donando sangre para mi mamá les voy a agradecer. Dios los bendiga”, publicó.

La preocupación de Daniel no es para menos. Apenas el pasado lunes les había pedido a sus seguidores que se unieran en oración por doña Rosario, luego de revelar que se encontraba internada en el hospital.

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En marzo anterior la mamá del creador del personaje Guanelgue Matarrita tocó la campana de la victoria al concluir su tratamiento contra el cáncer de mama, por lo que su actual situación de salud es derivado de lo mismo.

Pese a esta dura situación familiar, el humorista ha estado al frente de los programas de Omega y no ha dejado de hacer reír a los oyentes de la 105.1 F.M.