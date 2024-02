Daniel Quirós recordó cómo lucía con cabello hace 28 años

Daniel Quirós tiene más de 30 años de narrar deportes. Cortesía.

El periodista Daniel Quirós se ha dedicado a sacar del baúl de los recuerdos fotos de hace añales y esta vez compartió con sus seguidores una de hace 28 años, cuando aún lucía su cabellera.

El narrador de Teletica se encontró una imagen de cuando trabajaba en canal 2, allá por 1996, y cuando le tocaba cubrir en la cancha los partidos de fútbol.

En esta sale junto al ya fallecido Mario Chacón, expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, cuando cubría un clásico nacional en el estadio manudo.

Daniel contó que quiso compartir dicho recuerdo solo por “vacilar” y porque de ella sacó dos reflexiones, una de ellas tiene que ver con su cabello, el cual ahora casi no tiene.

“Con ella dos reflexiones: He sido un bendecido por todo lo que he vivido profesionalmente. Y dos, juventud, divino tesoro. Físicamente el cambio es extremo, pero no cambio todo lo que Dios me ha dejado experimentar y disfrutar, por esa frondosa cabellera y ese rostro joven, lo increíble es que mi corazón sigue intacto y se ve como el de ese joven de 23 años”, escribió.

Daniel Quirós inició su carrera como periodista y narrador deportivo en el desaparecido canal 2.

Con esa imagen queda más que claro el porqué al experimentado narrador le dicen “Chamaco” sus compañeros de canal 7 y del periodismos deportivo, ya que a pesar de que han pasado casi tres décadas de ese recuerdo, el hombre se ve igualito, la única diferencia es que ya no luce su “frondosa cabellera”.

Su colega Roger Ajún Blanco hasta le comentó que lo recuerda desde que presentaba música en canal 29 y sigue siendo el mismo, un gran profesional y manteniendo siempre su humildad intacta.