Daniel Quirós trabajó 25 años junto a Ignacio Santos y obviamente tiene mucho qué contar de él...

Daniel Quirós, periodista deportivo de canal 7, compartió en muchas ocasiones con Ignacio Santos tanto dentro como fuera del set de Telenoticias. (Instagram)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias sigue generando reacciones llenas de respeto y cariño entre quienes compartieron años de trabajo con él.

Uno de ellos fue el periodista Daniel Quirós, quien suma 25 años en Teletica y no ocultó lo duro que ha sido este adiós para él.

“Para mí la partida de Ignacio Santos Patamontes realmente es un golpe fuerte, porque don Ignacio es una excelente persona, es un excelente profesional”, expresó Quirós, recordando las décadas en las que coincidieron en coberturas y espacios deportivos dentro del canal.

Según contó, más allá del trabajo, los unió una amistad marcada por el respeto y el aprendizaje constante.

Además, destacó que Santos dejó una huella profunda en el periodismo nacional.

“Es un caballero que le ha dado muchísimo al periodismo de Costa Rica y que nos ha enseñado a todos muchísimas cosas, principalmente el valor de cómo hacer periodismo de manera objetiva y con calidad”, nos dijo tras encontrarlo en la inaguración de la tienda Pierre Cardin Factory Store, en barrio Tournón.

En el pasado debate presidencial denominado el Debate Final, Ignacio Santos anunció que pronto se retiraba de Telenoticias y este 17 de febrero anunció su salida oficial del noticiero de canal 7. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un gran amigo

El narrador deportivo también resaltó el apoyo personal que recibió de Ignacio en distintos momentos de su vida, asegurando que fue un ejemplo a seguir y un líder que deja legado.

“Todos le guardamos un enorme cariño y un gran respeto a don Ignacio Santos Patamontes”, concluyó, enviándole un abrazo sincero a su compañero durante 25 años.

Esta es una muestra más de que, tras su salida del noticiero, Ignacio no solo deja un puesto, sino una marca imborrable en quienes trabajaron a su lado de Teletica.