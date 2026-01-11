Daniel Stern, actor de Mi Pobre Angelito, enfrenta investigación policial por delicada situación legal

El actor y director estadounidense Daniel Stern, ampliamente reconocido por su participación en la película ‘Mi Pobre Angelito’, enfrenta una situación legal que ha generado atención internacional.

LEA MÁS: El último mensaje de Yeison Jiménez antes de morir en un accidente de avioneta causa escalofríos

Según el medio Univisión, el intérprete fue citado por las autoridades luego de un operativo policial relacionado con contratación de presuntos servicios sexuales.

De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, el actor no fue arrestado y hasta ahora no existen cargos formales en su contra. Sin embargo, el caso permanece en revisión por parte de las autoridades correspondientes.

Daniel Stern (Diario Marca/Captura)

LEA MÁS: ¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos? Todo lo que debe saber sobre la nueva temporada

Investigación en curso y posibles consecuencias

En caso de avanzar el proceso legal, el actor podría enfrentar sanciones que incluirían multas económicas y una posible pena de hasta seis meses de prisión.

Hasta el momento, el actor, de 68 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras las autoridades continúan evaluando la información.

Trayectoria artística de Daniel Stern

Más allá de la polémica, Stern ha construido una carrera destacada en cine y televisión. Además de su recordado papel como Marv, uno de los ladrones en ‘Mi Pobre Angelito’, también prestó su voz adulta al personaje de Kevin Arnold en la serie ‘The Wonder Years’.

Su trabajo se extendió a producciones animadas como ‘Dilbert’ y ‘Hey Arnold!’, consolidando su versatilidad como actor de voz. Asimismo, participó en películas como ‘City Slickers’, dejando una huella reconocida en la industria del entretenimiento.