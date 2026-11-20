Daniel Álvarez será presentador del programa de canal 7. (redes/Instagram)

Danny Álvarez recibió una oportunidad en la televisión nacional y no dudó en compartir su emoción con sus seguidores. El locutor y presentador de radio anunció que estaría como invitado en un programa de Teletica durante dos días.

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Se trata de ¡Qué buena tarde!, espacio de entretenimiento en el que tuvo la oportunidad de mostrar su trabajo frente a las cámaras. Su participación comenzó ayer jueves y continúa hoy viernes, según contó el propio comunicador.

El Danny agradeció la oportunidad.

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“¿Se acuerdan que les dije que tenía una buena noticia en televisión? Bueno, les cuento que nos vemos en ¡Qué Buena Tarde!”, escribió Álvarez en una publicación en Instagram.

Agradeció la oportunidad en Teletica

El comunicador explicó que la producción lo invitó a participar como presentador invitado y que aceptó con mucha ilusión, pues representa una oportunidad para dar a conocer su trabajo en otro formato.

“Me invitaron a ser su presentador invitado por un par de días, yo feliz de aceptar esta oportunidad para mostrar mi trabajo, gracias a la producción y a ustedes por apoyarme”, expresó.

Además, invitó a sus seguidores a sintonizar el espacio y contarle qué les pareció su participación.

Por ahora, el anuncio corresponde a una invitación para dos días y no se ha informado que se trate de una incorporación permanente al programa.