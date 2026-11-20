Whitney Wax cuestionó el uso de inteligencia artificial para crear afiches publicitarios. (Cortesía/Cortesía)

Whitney Wax, personaje interpretado por el humorista Ayran Morales, alzó la voz contra las marcas y los emprendimientos que utilizan inteligencia artificial para elaborar afiches publicitarios y terminan deformando la imagen de los artistas.

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Por medio de Instagram, Morales compartió un mensaje en el que contó que algunas personas han utilizado esta tecnología para crear anuncios sin mostrarle previamente el diseño. Incluso aseguró que en una ocasión modificaron tanto su rostro que le dejaron un ojo en una posición y el otro en otra.

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“Una vez me dejaron con un ojo aquí y el otro aquí. Eso no se hace”, expresó.

Pide a los emprendedores cuidar su imagen

El humorista aprovechó la publicación para recomendarles a los negocios que contraten diseñadores y construyan una identidad visual propia, en lugar de recurrir a anuncios que se parezcan a los de cualquier otra marca.

El personaje interpretado por Ayran Morales contó que han deformado su rostro en anuncios.

"Me deforman la cara", reclamó Whitney Wax sobre los diseños hechos con inteligencia artificial.

“Traten de hacerse una identidad. ¿Y saben por qué les digo eso? Para que no sean del montón”, manifestó.

También señaló que estos diseños pueden alterar la apariencia de los productos y de las personas que aparecen en ellos, lo que, a su criterio, afecta la calidad y originalidad de la publicidad.

Morales aclaró que no está en contra de la inteligencia artificial, pues también la utiliza, pero considera que debe aprovecharse de manera adecuada.

“No es que no use inteligencia artificial porque yo la utilizo, pero es utilizarla inteligentemente”, comentó.

Además, pidió respeto por la imagen de los artistas que son contratados para promocionar espectáculos y otros productos.

“Si les va a deformar la cara al artista que ustedes contrataron, eso es una falta de respeto. No lo hagan”, concluyó.