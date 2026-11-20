Personas identificadas andarán con los tarritos de la Teletón 2026 para que deposite su donación. (redes/Instagram)

La música, el talento y la solidaridad se unirán una vez más para ayudar a quienes más lo necesitan. Este viernes 20 de noviembre arranca la Teletón 2026, una maratónica jornada que se extenderá hasta el sábado 21 de noviembre y buscará recaudar ₡500 millones.

La transmisión comenzará a las 9:30 p. m. desde el Gimnasio Nacional, en La Sabana, escenario que tiene un significado especial porque allí se realizó la primera edición de la Teletón, en 1984.

Esta vez la campaña lleva el lema “¡Hagamos que suene!” y lo recaudado será destinado al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, específicamente para fortalecer los servicios de oftalmología y la Clínica de la Marcha, que atiende a personas adultas mayores con dificultades de movilidad y riesgo de caídas.

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Pero, ¿quiénes pondrán el ambiente? La cartelera internacional incluye a Los Iracundos, La Sonora Dinamita, Axé Bahía, Pablo Ruiz, Alexander Acha, Evan Craft, Maykel, René, Renny, El Bandido, Latin Fresh, Jr Ranks, Corridos del Rey, Analu Dada, Hanna Rivas y el mentalista Michel Gallero.

El talento nacional también dirá presente con figuras como Joseph El Salse, Rina Vega, Melissa Mora, Erick León y La Jungla, Juan David Montero, Armando Infante y Tapón, entre muchos otros.

La organización también tendrá una tarima externa llamada Muevetón, en La Sabana, para sumar más presentaciones y actividades a esta fiesta solidaria.

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¿Cómo puede donar?

Hay varias maneras de aportar a la meta de los ₡500 millones:

Por SINPE Móvil al número 8755-2030 .

. Con tarjeta de débito o crédito mediante la plataforma Place to Pay, ingresando a teletoncr.com .

. En las alcancías oficiales ubicadas en comercios aliados.

Si está fuera del país, también puede realizar su aporte con tarjeta desde la página oficial.

Estas son algunas de las cuentas para donar en la Teletón 2026. (redes/Instagram)

La invitación está hecha para que los costarricenses se unan a esta jornada y recuerden que cada aporte cuenta. Además de disfrutar de los artistas, ayudar a esta causa es una forma de agradecer a quienes durante tantos años cuidaron de nosotros.