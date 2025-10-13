Danny Ocean se disculpa por usar mascarilla de oxígeno para terminar su concierto en Costa Rica

Danny Ocean, cantante venezolano, se presentó el sábado 11 de octubre en el centro de eventos Pedregal. (redes/Instagram)

El cantante Danny Ocean preocupó a los asistentes de su concierto de este sábado 11 de octubre al tener que ser asistido con oxígeno para poder continuar con su presentación.

El artista venezolano, conocido por éxitos como “Me rehúso” y “Dembow”, se presentó en el centro de eventos Pedregal, como parte del cierre de su gira internacional, pero el cuerpo le jugó una mala pasada justo cuando más quería disfrutar con su público tico.

Cerca de las 9:55 p. m., las cámaras que proyectaban su imagen en las grandes pantallas del escenario lo siguieron hasta el camerino, donde se le vio sentarse mientras su equipo le alcanzaba un tanque de oxígeno. El cantante se colocó una mascarilla y respiró con dificultad, claramente afectado por el agotamiento.

Danny Ocean tuvo que necesitar oxígeno para terminar su concierto en Costa Rica

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa al artista visiblemente agitado, mientras se toma unos segundos para recuperarse. Aun así, miró hacia la cámara y saludó con la mano a sus seguidores, provocando que muchos lo aplaudieran y gritaran su nombre para darle ánimo.

El momento fue de tensión, pues varios pensaron que el artista podría estar atravesando una emergencia médica. Sin embargo, pocos minutos después, Danny regresó al escenario para terminar el show, aunque con signos de cansancio. Su decisión fue muy aplaudida por los asistentes, quienes valoraron su profesionalismo y su deseo de no defraudar a los ticos.

Tras la avalancha de comentarios y videos del incidente, el cantante decidió hablar directamente con sus seguidores y aclarar lo ocurrido.

Este domingo compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde no solo pidió disculpas, sino que también aprovechó para agradecer al público tico por su cariño y comprensión.

“No había mejor lugar donde terminar esta gira tan hermosa. Ayer no tenía el cuerpo al 100, discúlpenme si me vieron un poco bajoneado, supongo que la falta de reposo con el choque del calor y la adrenalina me pegó ayer duro. Traté de darles lo mejor que podía. Gracias por estar ahí conmigo y darme de ese Pura Vida de vuelta para poder finalizar el show. Gracias por cantar y estar arriba todo el tiempo conmigo, los adoro, ¡gracias!!”, escribió el artista.

Danny Ocean se presentó este 11 de octubre en Costa Rica

Sus palabras fueron recibidas con cientos de mensajes de apoyo de fans costarricenses, quienes le agradecieron haber cumplido con el concierto pese a sentirse mal y le desearon pronta recuperación.

Al parecer, el calor que hacía en el lugar, al ser cerrado, la falta de descanso y la intensidad de la gira habrían sido factores que afectaron al artista.

“Gracias, Costa Rica, por tanto amor. Los llevo en el corazón”, fueron las últimas palabras que dijo Danny Ocean antes de despedirse del público la noche del concierto.