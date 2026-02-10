David Bisbal atraviesa sensible pérdida tras una larga batalla familiar

David Bisbal atraviesa un profundo duelo tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, quien falleció este martes 10 de febrero a los 84 años.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa del deceso, aunque la prensa internacional había informado que padecía Alzheimer desde hace 15 años.

Don José residía en un centro especializado donde recibía atención constante debido a su condición y habría muerto en ese mismo lugar, acompañado por el cuidado médico necesario.

David Bisbal había compartido un mensaje en el que hablaba de la enfermedad de su padre.

El emotivo mensaje que David Bisbal le dedicó

En diciembre del año anterior, el cantante español compartió un mensaje con motivo del cumpleaños de su padre, en el que habló abiertamente del impacto de la enfermedad.

“Echo de menos poder tener una conversación con él”. En ese mismo texto recordó con orgullo su trayectoria deportiva y añadió: “Hoy reconoce algo muy importante todavía: el poder de un abrazo“.

La exitosa carrera de José Bisbal en el boxeo

Don José Bisbal fue una destacada figura del boxeo español. En 1961 se consagró campeón de España en peso gallo y obtuvo medalla de oro en los campeonatos de Madrid.

A lo largo de 18 años de carrera obtuvo 49 victorias, 35 derrotas y 9 empates. Fue campeón de España en siete ocasiones en los campeonatos de peso gallo y peso pluma.

Un legado que trascendió el deporte

Su última pelea fue el 1.° de octubre de 1976, poco antes de retirarse del boxeo profesional.

Más allá del deporte, don José cultivó una profunda pasión por la música y participó en programas de radio, una herencia emocional que más tarde marcaría el camino artístico de su hijo.