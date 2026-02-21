Davis Núñez aclara su futuro en Repretel tras aceptar nuevo trabajo en radio Omega

El reconocido cantante, imitador y creador de contenido Davis Núñez inicia una nueva etapa profesional al incorporarse al popular programa humorístico El manicomio de la risa, de Omega Estéreo, que estrena formato renovado este lunes 23 de febrero.

El espacio matutino, que se transmite por la frecuencia 105.1 FM, apostará fuerte por las redes sociales y el contenido en video, por lo que el humor dejará de ser solo radial para convertirse también en una experiencia más visual y digital.

Davis Núñez aprovechará su faceta musical y su facilidad para hacer imitaciones para hacer reír a la gente en el nuevo Manicomio de la risa. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Una nueva etapa con fuerte enfoque digital

La llegada de Núñez responde justamente a ese “refresh” que busca la emisora.

“Me dijeron que querían hacer un ‘refresh’, salir en las redes sociales, subir videos y todo eso. Ahí empezó el conecte. Ya luego hablé con Daniel Montoya (director y jefe del programa) y me dijo que quería que estuviera en el equipo y como mi fuerte son las redes sociales y ellos están enfocados ahí, acepté”, destacó el humorista en conversación con La Teja.

El joven, de 27 años, confesó que inicialmente fue escéptico, ya que actualmente está muy enfocado en su faceta como creador digital, donde comparte contenido sobre música, imitaciones y sus aventuras en monociclo eléctrico.

“Estaba escéptico en un principio, pero las redes sociales están muy fuertes y el proyecto se va a refrescar con un gran enfoque en los medios digitales, entonces acepté. Si me hubieran llamado únicamente para hacer radio no hubiera aceptado la oferta, pero estamos en la misma sintonía. Sí dejé muy claro que no voy a dejar de hacer lo mío (su contenido digital)”, subrayó.

El Manicomio de la risa saldrá al aire este 23 de febrero con nuevas caras en su elenco y un enfoque más digital. Fotografía: Cortesía Omega. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué pasa con su relación con Repretel?

La incorporación de Davis a Omega Estéreo generó dudas, pues el artista mantiene contrato con Repretel para transmisiones especiales como Toros del 6 y otros proyectos.

El humorista aclaró que su relación con el canal 6 sigue intacta y que no existe ningún conflicto por trabajar también en radio.

“Repretel me contrata para ser presentador de La Matraca, que tenemos rato de no hacerla, y para Toros del 6 que tengo contrato hasta 2030 y sé que hay cercanías de las radios con los canales, como los humoristas de Omega con Teletica o los de Monumental en Repretel, pero todo es muy libre”, explicó.

Incluso, recordó que en el 2020, cuando participó en Tu cara me suena, ya colaboraba con el canal y nunca le pusieron obstáculos.

“Con Repretel hay una relación muy tuanis y abierta. Tampoco es el único caso, Padre Mix (Andrés Zamora) también trabaja en Omega y en algunos proyectos con Repretel”, aseveró.

Davis Núñez trabaja en Toros del 6, de Repretel, desde hace varios años. Tiene contrato con la televisora hasta 2030. Fotografía: Archivo LT.

Un programa que escuchaba de carajillo

Más allá del crecimiento profesional, Davis reconoce que integrarse a El manicomio de la risa tiene un componente emocional importante.

“Me siento superhalagado de ser parte del programa porque yo lo escuchaba de carajillo cuando iba con mi papá en el carro. Entonces me trae muchos recuerdos. Es un privilegio que me hayan tomado en cuenta, que me escogieran. Me siento feliz y estoy seguro que voy a aprender mucho con ellos”, comentó.

El elenco del programa también se renueva con la llegada de Ivette Cortés y Argenis Matarrita, quienes se unirán a figuras como Rolando Carmona, Franklin Vargas, Pepe Arroyo, Papi Pazz, Irán Blanco “Maleku”, Francisco “Chico” Blanco y Johnny Barrantes “El Parce”.

Música, imitaciones y comedia más visual

Davis adelantó que su aporte principal será musical y creativo, aprovechando el nuevo formato audiovisual del espacio.

“Lo que quiero agregarle más que todo es la parte musical. En los ensayos que hemos tenido me llevo la guitarra, pongo a cantar a los personajes, hago beatbox, imitaciones. Queremos hacer secciones nuevas ahora que nos van a permitir hacer comedia más visual”, adelantó.

Considera que conectar con la audiencia no será tan complicado, pues muchos de sus seguidores digitales también consumen el programa, lo que facilitará la adaptación.

Davis Núñez participó en el 2020 en Tu cara me suena de Teletica. Fotografía: Archivo LT. (Rodrigo Alfaro)

“Las pocas veces que he estado he leído comentarios muy bonitos de bienvenida y eso también me hace sentir muy halagado porque ¡qué tuanis que se sientan cómodos con que yo esté!”, finalizó.

Con este movimiento, El manicomio de la risa apuesta por modernizar su propuesta y fortalecer su presencia digital, mientras Davis Núñez consolida su versatilidad entre la radio, la televisión y las redes sociales.

El programa se transmite de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.