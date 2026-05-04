Davis Núñez revela consejo para evitar caer en peligrosa trampa telefónica y así no perder sus ahorros

Davis Núñez hizo una clara advertencia a sus seguidores, en especial a los adultosmayores, para no caer en la trampa. (Cortesía/Cortesía)

El humorista Davis Núñez dejó por un rato sus ocurrencias y videos sobre monociclo para compartir un mensaje serio con sus seguidores, luego de ser víctima de una estafa telefónica.

El creador de contenido contó que desde hace días ha estado recibiendo llamadas de números desconocidos, especialmente de algunos que empiezan con (506) 4600, y aprovechó para hacer una advertencia a quienes, por curiosidad o inocencia, acostumbran devolver llamadas perdidas.

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Según explicó, con solo devolver la llamada a un número desconocido que se inicie con estos dígitos, podrían dejarlo sin nada en su cuenta bancaria.

Además, alertó que muchos de esos números no son nacionales y podrían formar parte de estafas internacionales.

“Otra típica es la de los mensajes de... ‘su envío va en camino’ o ‘su paquete ya llegó aquí a su dirección y entre a este link’... otro tipo de estafa”, explicó.

¡CUIDADO! La advertencia de Davis Núñez sobre las llamadas fraudulentas

Robo de datos y solución

Obviamente, le dice que entren a enlaces para que la persona ingrese sus datos.

El humorista reconoció que este contenido es muy diferente a las “loqueras” que normalmente comparte, pero aseguró que quiso aprovechar el alcance que tiene para ayudar a otros y evitar que más personas pasen por lo mismo, principalmente porque sabe que lo siguen muchas señoras o adultos mayores.

Llamadas fraudulentas casi siempre inician con números desconocidos. (redes/Instagram)

Además, recomendó no devolver llamadas de números sospechosos y, más bien, bloquearlos de inmediato para evitar molestias o caer en engaños.

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Incluso pidió a sus seguidores compartir su mensaje con familiares, especialmente adultos mayores, quienes muchas veces pueden ser más vulnerables a este tipo de trampas.

“Lo que sí tienen que hacer es agarrar esa llamada y se van hasta abajo y buscan esta parte que dice bloquear contacto. Bloqueen todos esos números, que no la vuelvan a llamar, que no la sigan jodiendo. Mándele este video a su mamá, a su papá, que tal vez por inocente quiere devolver la llamada o así; no caigan tan fácil, no se la pongamos sencilla a estos ladrones”, concluyó.