Davis Núñez se topó a famosa youtuber volando a Costa Rica

Davis Núñez, humorista de radio Omega, andaba de vacaciones por Suiza. (redes/Instagram)

El humorista Davis Núñez tuvo un regreso a casa bastante inesperado y lleno de risas, luego de toparse con una famosa creadora de contenido en pleno avión rumbo a Costa Rica.

El comediante, quien forma parte de El Manicomio de la Risa de radio Omega, venía de disfrutar unas vacaciones en los Alpes Suizos junto a su novia, cuando se llevó la sorpresa del viaje.

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Resulta que entre los pasajeros estaba nada más y nada menos que Eva González, la argentina conocida como “Viajera en Skate”, famosa por haber recorrido gran parte del mundo en patineta eléctrica, logro que incluso la llevó a obtener un récord Guinness.

Pero lo más curioso es que no era la primera vez que se veían, pues ambos ya habían coincidido el año pasado, cuando la influencer visitó Costa Rica para grabar contenido. En esa ocasión, Davis la ayudó a crear material, le enseñó a andar en monociclo eléctrico y hasta la llevó a conocer zonas cercanas al Volcán Poás.

Davis Núñez se topó con una famosa youtuber

Ahora, el destino volvió a cruzarlos, pero a miles de metros de altura.

Lo más vacilón es que apenas se reconocieron en el avión, no dudaron en sacar el celular y empezar a grabarse desde sus respectivos asientos, saludándose entre risas y documentando el divertido momento.

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La argentina Evangelina González viene de regreso a Costa Rica a grabar contenido para sus redes. (Instagram: alinfinitoo/Instagram: alinfinitoo)

Evangelina González, nombre real de la youtuber, viene nuevamente a Costa Rica para vacacionar y hacer contenido para sus redes sociales.

Según contó en sus redes, va a estar unos días en el Caribe, también tiene planeado subir el cerro Chirripó con un grupo de ticos y también viene a “limpiar” el parque nacional Corcovado, en la Penísula de Osa. Además, se dará una vuelta por Monteverde.

Davis Núñez grabó en el 2025 con Evans González

El reencuentro de Davis con Evans fue inesperado y demuestra que el mundo, a veces, es más pequeño de lo que parece… incluso cuando uno viene volando desde Europa.