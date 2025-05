De montar a caballo a buscar corona: la historia de la guanacasteca que quiere ser Miss Costa Rica

Daniela Pérez dice que su amor por los caballos inició desde que era niña. Tiene cuatro de esos animales. Fotografía: Cortesía Daniela Pérez. (Cortesía/Cortesía)

Daniela Pérez debutó en los concursos de belleza este 2025 y ya dio un paso al frente en sus intenciones de ganar la corona del Miss Universo Costa Rica (MUCR) de este año.

Al certamen nacional de belleza, la vecina de Santa Cruz de Guanacaste, y de 28 años, llegó gracias a que, hace unos meses, ganó el Miss Universo Costa Rica de esa provincia.

Ese triunfo le aseguró su espacio para competir por el título que concede el boleto para disputar el Miss Universo, que este año será en Vietnam.

Pérez es diseñadora de modas, ganó el desfile de traje de fantasía en la Gala Preliminar del MUCR 2025, y detrás de su gran belleza “esconde” su afición por el mundo equino.

Creció rodeada de caballos y aprendió a andar en ellos desde que era niña. Es su animal favorito al punto que tiene cuatro en casa.

La Teja conversó con la única guanacasteca que compite en ese certamen y esta es su historia.

¿Cómo se describe Daniela?

Soy una muchacha con muchísimos sueños y metas por cumplir. Le tengo una empatía grandísima a las mujeres y, sobre todo, un amor enorme a mi tierra Guanacaste. Soy muy auténtica, tengo muchísimos hobbies, me encanta descubrir, aprender y vivir cosas nuevas. Me apasiona la danza, montar a caballo y el contacto con la naturaleza.

Dicen que es una excelente jinete, ¿es cierto?

El mundo equino es una pasión que llevo en la sangre, porque es el hobby que comparto con mi papá. Desde niña mi mundo fueron los caballos y, gracias a él (su papá), le tengo un gran amor a esos animales, son mis favoritos. Desde niña aprendí a montar y hasta la fecha vivo en un lugar donde los caballos viven conmigo y es una conexión única que he tenido con ellos. Son animales elegantes e inteligentes.

¿Tiene caballos?

Tengo cuatro: Luna, Linda, Pecerito y Pisco.

¿Los cuida y todo?

Entre mi papá, las personas que nos ayudan y yo nos encargamos de hacerlo porque requieren de mucho cuidado. Paso pendiente de ellos, sobre todo en estos momentos que me toca vivir en San José. Lo primero que hago cuando voy a Guanacaste es ver a mis caballos, interactuar con ellos y darles amor y cariño.

Daniela Pérez en el desfile de traje de gala de la Preliminar del Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cómo se metieron el diseño de modas y los concursos de belleza en ese mundo?

Soy una apasionada de la moda; me encanta porque a través de una prenda uno puede reflejar tanto, expresar la belleza femenina, el arte y hasta la cultura y es otra de mis pasiones. Estudié Diseño de Modas en Miami, quería aprender sobre eso y usar mi arte para expresarlo en una prenda. En el caso de los concursos de belleza, es un sueño de niña que estoy cumpliendo, pues siempre soñé con ser una reina de belleza, pero hasta este año me empezaron a llegar muchas señales en mi vida que me hicieron entrar a ese mundo. Creo que me las envió mi niña interior.

Comida: La mayor: Bailarina: Daniela dice que su comida favorita de Guanacaste es el arroz de maíz y el postre, las rosquillas bañadas. Dani es la mayor de dos hermanas, pero distinta a ella, su otra familiar no tiene en mente participar en concursos de belleza. Como buena guanacasteca, a Daniela le encanta bailar típico desde los 6 años e incluso ha representado al país internacionalmente.

¿Cómo es la mujer guanacasteca, a la que usted representa?

Es una mujer fuerte, trabajadora, que lucha por conseguir lo que se propone; es bella, auténtica y con mucha esencia. Es algo que quiero resaltar de la mujer guanacasteca, tenemos mucha esencia e impactamos a donde llegamos.

¿Renunció al trabajo para competir en este concurso?

Sí, fue una decisión difícil porque era un trabajo que me encantaba, pero creo que esta experiencia se vive solo una vez en la vida y si yo me estaba dando la oportunidad de vivirla, tenía que vivirla a tiempo completo. Son sacrificios que se hacen.

Ganó el desfile de traje de fantasía en la Preliminar, ¿se siente con alguna ventaja?

Fue un orgullo y sentí una alegría enorme porque la preparación de ese traje tenía meses. Ese resultado me hizo subir un escaloncito más, con el que me di a conocer, y las personas vieron que Guanacaste viene fuerte porque estoy representando a toda una provincia.

Daniela Pérez se inspiró en la vasija de barro de la región indígena Chorotega para confeccionar su traje de fantasía. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La mayoría de mujeres que compiten en estos concursos tiene su historia de vida, ¿cuál es la suya?

Historias tengo muchas, pero quiero hablar de una. ¿Escucha que tengo un acento diferente? Eso ha sido un tema en mi vida desde que soy muy niña y la pregunta incómoda que he tenido que soportar desde esa etapa: ¿por qué habla diferente?, ¿por qué el acento es diferente?, ¿tiene algún problema? De niña fui a terapia del lenguaje y me ayudó muchísimo, pero con el tiempo y la madurez aprendí que así es mi voz porque, al final, es lo que me hace ser auténtica y única, y es uno de los mensajes que les quiero transmitir a todas las personas. No sé por qué salí con una voz diferente, pero al final me doy cuenta que es uno de mis mejores atributos porque me hace única.

¿Sufrió rechazo o bullying por eso?

No sufrí de bullying, pero siempre llegaba a mí la pregunta de por qué habla diferente, tiene acento de otro país y siempre me solía preguntar a mí misma el porqué de eso, pero es una etapa superada.