De vivir enfermo y en silla de ruedas, presentador Felipe Loaiza disfruta algo que nunca soñó

Felipe Loaiza, periodista y presentador de Las Historias de canal 11 de Repretel, recordó sus inicios en este programa. (redes/Instagram)

El periodista y ahora presentador Felipe Loaiza no pudo ocultar la emoción al celebrar un nuevo logro en su carrera, tras cumplir cuatro años de formar parte de Repretel, donde hoy brilla como una de las principales caras de Las Historias, de canal 11.

A través de un mensaje muy sincero, Loaiza contó que recibió un correo que lo llenó de alegría, justo cuando se cumplen 1.461 días desde que llegó a la televisora.

“Es un día de gratitud. Hay que agradecer con el corazón por el trabajo y por la salud”, expresó conmovido.

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Felipe Loaiza tiene una enfermedad que lo llevó a estar en silla de ruedas porque no podía caminar. (redes/Instagram)

El comunicador recordó que su historia en la empresa comenzó de una forma inesperada, pues entró solo por tres días para cubrir una incapacidad, sin imaginar que ese paso marcaría su destino.

“Si hace 10 años, cuando estaba en silla de ruedas, me hubieran dicho que iba a estar en televisión, me hubiera reído o hasta enojado, porque no creía que podía lograrlo por mi condición de salud”, confesó.

Su enfermedad se llama Síndrome Sincope Neurocardiogénico Vasovagal que lo ha hecho estar internado en el hospital en muchas ocasiones.

Hoy, ya consolidado como presentador, asegura que aún le cuesta creer lo que está viviendo. “A veces digo: ‘¿seré yo?’”, comentó, dejando ver lo significativo que ha sido este proceso personal y profesional.

Felipe Loaiza recordó sus inicios en Repretel

Muy agradecido

Felipe también aprovechó para agradecer profundamente a Dios, a su familia y, sobre todo, al público que lo ha apoyado desde el inicio.

Con mucha honestidad, habló incluso de sus inseguridades físicas, señalando que nunca se ha sentido el “modelo” o el más musculoso para salir en televisión, pero que la gente le ha enseñado que lo realmente valioso está en el interior.

“Sin el cariño de ustedes no estaría logrando estos sueños maravillosos”, dijo con la voz entrecortada, asegurando que cada muestra de afecto en la calle es un motor para seguir adelante.

Felipe Loaiza, de Las Historias, estuvo tiempo atrás en el hospital debido a la enfermedad que sufre desde hace unos años. (redes/Instagram)

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Al borde de las lágrimas, Loaiza cerró su mensaje reafirmando que está viviendo lo que alguna vez soñó, agradecido por cada oportunidad y por el respaldo de quienes han creído en él en cada paso del camino.