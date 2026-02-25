Periodista de Repretel revivió el gesto que le salvó la vida en su lucha contra extraña enfermedad

El periodista de Repretel, Felipe Loaiza, revivió en televisión nacional uno de los mayores gestos de solidaridad que ha recibido y que marcó un antes y un después en su lucha contra una extraña enfermedad.

Al comunicador lo diagnosticaron en 2015 con síncope neurocardiogénico vasovagal, un padecimiento que le provocaba hasta 60 desmayos al día y que, en 2018, incluso lo llevó a ser desahuciado.

Felipe Loaiza es periodista de Las Historias de Repretel. Fotografía: Cortesía Felipe Loaiza. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Repretel revela uno de los mayores secretos del programa de canal 11, Las Historias

Una operación que cambió su vida

En medio de la incertidumbre y el desgaste físico, la ayuda de la gente fue clave. Amigos, seguidores y hasta empresas realizaron donativos económicos que le permitieron someterse a una cirugía en medicina privada, procedimiento que transformó su calidad de vida.

Felipe recordó ese episodio este martes en el programa Las Historias, de canal 11, mientras comentaba un reportaje sobre un centro de cuidados paliativos en Barva de Heredia que necesita apoyo para continuar funcionando.

Desde su experiencia personal, el cartaginés hizo un llamado a la solidaridad.

“Se lo dice una persona que en algún momento necesitó dinero para poder operarse y no tenía nada. La gente me decía que 500 colones no eran nada, pero para mí representaba estar más cerca de esa meta, de esa posibilidad de calidad de vida, y sé que en este caso la historia es igual”, expresó en vivo.

LEA MÁS: Susto en carretera: periodistas de Informe 11 Las Historias tuvieron accidente camino a Cartago

Felipe Loaiza es reportero de Las Historias y en ocasiones presenta el programa junto a Ginnés Rodríguez. Fotografía: Captura Las Historias. (Captura/Captura)

La espera en la CCSS y la ayuda que llegó a tiempo

En una entrevista que concedió a La Teja en 2023, Loaiza detalló que inicialmente su cirugía estaba prevista por la Caja Costarricense de Seguro Social, pero el tiempo de espera era prolongado.

Ante la urgencia de su condición, decidió acudir a la solidaridad de las personas para poder operarse en una clínica privada.

“Por caridad y amor a Dios, aparecieron donativos de gente y de empresas y me operaron en una clínica privada en cuestión de 15 días (14 de febrero de 2018). Mis desmayos disminuyeron, pasé de unos 60 a 4 por día desde que me pusieron un marcapasos”, nos contó en aquella oportunidad.

LEA MÁS: Periodista de Repretel en su cumpleaños: “Llegar a 34 años no ha sido fácil”

La colocación de un marcapasos fue determinante para reducir los episodios y devolverle estabilidad.