Periodista de Repretel revela uno de los mayores secretos del programa de canal 11, Las Historias

El periodista de Repretel, Felipe Loaiza, reveló al cierre de esta semana uno de los secretos más grandes del programa de canal 11, Las Historias.

Loaiza es reportero y presentador del legendario programa de Repretel y desnudó una gran verdad detrás de la producción y todo lo que presentan en el espacio nocturno.

Según Felipe, hay una pregunta que la gente les hace con frecuencia y por eso acabó con la curiosidad del público con un “reel” que hizo en Instagram al respecto.

Periodista de Repretel desnuda secreto de Las Historias

“Siempre nos preguntan que cómo hacemos para contar historias, si nos llaman, si nos dan las historias o si nos las coordinan; y no, todo lo hacemos nosotros”, dijo el comunicador.

Contó que hay gente a la que llamó “generosa” que les pasa el santo de cuando hay algún tema que podría servir para el programa. En su caso personal, las anota en un cuaderno que tiene para irlas trabajando.

“Algunos amigos nos llaman y nos dicen que hay una historia que puede funcionar. Yo las voy anotando en un cuaderno con los números telefónicos y ahí vamos: llamamos, coordinamos y nos vamos (a grabar)”, afirmó.

Loaiza confirmó que son ellos los que hacen absolutamente todo, incluso las grabaciones de los reportajes, y mostró un ejemplo de cómo es que hace todo su trabajo.

“Parte de la aventura siempre es dónde voy a ir. Hay que manejar; a veces, es complicado por las presas, pero uno va con la alegría de poder conocer a ese entrevistado o entrevistada que nos regala su tiempo”, mencionó.

También mostró todo el equipo técnico y tecnológico que les da Repretel para las grabaciones, el cual carga en un maletín que, en su caso, le llama la “Barney bolsa”.

Desde soportes para celular y cubo para micrófono hasta un pequeño dron son parte de las cosas que lleva en el maletín.