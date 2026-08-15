Debi Nova le dice adiós a una etapa de su vida que la deja con grandes dudas sobre su futuro

La cantante Debi Nova aprovechó la festividad a mamá este 15 de agosto para despedirse de una etapa que le trajo muchos de los mejores recuerdos de su vida y cuyo final la deja con grandes dudas sobre su futuro.

En una publicación de Instagram, Nova abrió su corazón sobre un momento muy personal que enfrenta, pues significa decirle adiós a una forma de vida que tuvo los últimos años con su hija Paloma.

Debi Nova es una de las cantante costarricenses con mayor proyección internacional. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Debi Nova reaparece con este mensaje tras días alejada del ojo público

“Significa despedirnos de una forma de vida”

“El martes pasado fue la última vez que caminamos juntas, tranquilamente y sin prisa, hacia la guardería antes de que Paloma comience el kínder. Parece un cambio pequeño, pero para nosotras significa despedirnos de una forma de vida que nos ha acompañado desde que nació.

“Hasta ahora nos hemos movido con mucha libertad: Paloma me ha acompañado en viajes, giras y grabaciones, y hemos dividido nuestro tiempo en distintos lugares que llamamos casa. Quizás por eso este cambio me tiene tan emocional, preguntándome qué quiero priorizar y, sobre todo, cómo quiero pasar los próximos años de mi vida”, escribió Debi.

Debi Nova compartió esta significativa foto con su hija Paloma junto al mensaje que compartió en Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Debi Nova reacciona así al enterarse de su nueva nominación en los Latin Grammy 2025

Uno de los grandes regalos de la maternidad

A pesar de lo emocional que la tiene la situación, reconoció que uno de los grandes regalos que le ha dado la maternidad es esa oportunidad de verse a sí misma.

“Porque mientras nuestros hijos crecen y cambian, nosotras también estamos llamadas a hacerlo: a preguntarnos qué queremos sostener, qué necesitamos soltar y cómo queremos habitar las nuevas etapas que comienzan”, consideró.

Debi se convirtió en mamá el 6 de setiembre de 2021. Paloma Osbourne va para los cinco años y vive con sus papás en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Debi Nova escribió este mensaje en Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Debi Nova reveló la increíble historia que esconde el vestido que usó en final de Nace una estrella