Debi Nova reaparece con este mensaje tras días alejada del ojo público

Tras varios días alejada del ojo público y de las redes sociales, la cantante Debi Nova reapareció con un mensaje en el que resumió qué pasó en este inicio de año y qué viene para ella en el 2026.

“Aquí reportándome, 2026”, escribió la juez de Nace una estrella en su cuenta de Instagram, mensaje que acompañó con varias fotografías, entre esas unas junto a su esposo y su hija.

Debi Nova está pasando estos primeros días del año en casa, descansando y compartiendo con su familia. Fotografía: Instagram Debi Nova. (Instagram/Instagram)

Un inicio de año tranquilo y en familia

Debi explicó que estuvo distante de redes porque no había mucho qué contar, ya que comenzó el año de manera pausada, priorizando el tiempo con los suyos.

“No tengo mucho qué contarles, más que estoy comenzando el año despacio, después de una pausa con la familia”, comentó la artista costarricense.

Debi Nova está aprovechando el tiempo de descanso compartiendo con su hija, por ejemplo pintándose las uñas entre ellas. Fotografía: Instagram Debi Nova. (Instagram/Instagram)

Regreso a la música y nuevos proyectos en camino

La intérprete también compartió una noticia que emocionó a sus seguidores: volvió a componer luego de varios meses.

“La semana pasada, finalmente, volví a componer después de meses… (amén). Se van plantando semillas de un nuevo proyecto del que más adelante les contaré”, reveló.

Pequeños placeres mientras llega lo nuevo

Mientras se enfoca nuevamente en su trabajo artístico, Debi disfruta al máximo el tiempo con su esposo y su hija, sin prisas y viviendo el día a día.

“Mientras tanto, vamos un día a la vez, haciéndonos las uñas, comiendo helados y quemando palo santo para que se nos venga un buen año… amor y lucecitas desde aquí”, agregó.

Una vida lejos de Costa Rica

Actualmente, Debi Nova y su familia viven en Los Ángeles, California, desde donde la cantante continúa desarrollando su carrera musical.

