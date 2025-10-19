Debi Nova hizo suspirar a sus fans con un gran concierto en Parque Viva. (David Chacon/David Chacón)

La talentosa cantante Debi Nova hizo suspirar a sus fans y reafirmó por qué es una de las artistas favoritas de Costa Rica.

Su concierto de este sábado 18 de octubre en Parque Viva fue una verdadera fiesta llena de emociones, música y energía de principio a fin.

Durante el espectáculo, la intérprete presentó su más reciente disco: “Todo puede convertirse en canción”, con el que celebró sus 15 años de carrera musical, recordando los grandes éxitos que la han acompañado desde sus inicios.

Un concierto lleno de energía y conexión

En un video compartido por el perfil de Parque Viva en TikTok, se aprecia el cierre energético del evento, donde Debi aparece cantando, saltando e interactuando con su público, demostrando una vez más su enorme carisma en el escenario.

“Un concierto bien organizado, el sonido, sus bailarinas, el vestuario de Deby”, “Demasiado buena y mejor que muchos artistas internacionales” y “Muy lindo el concierto”, escribieron algunos usuarios emocionados tras disfrutar del show.

Fans cantaron con el corazón

En otro clip compartido también por Parque Viva, se puede ver la emoción de los asistentes cantando a todo pulmón los temas de la artista, en una noche que muchos describieron como inolvidable.