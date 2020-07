View this post on Instagram

El equipaje no cansa, cuando se lleva con AMOR ❤️ Este vídeo fue hace un mes exactamente, nos fuimos a tatuar porque era uno de los deseos de mi Orquídea 🌷 y mi entras yo suspiré le daré todo y más. Bendito Dios somos 5 gatos juntos desde el día 1, para que ella esté cada día llena de amor y de paz. Este vídeo ya lo había compartido justamente ese día pero hoy lo quiero compartir de nuevo, porque a esta vida se viene a eso a vivirla y animarnos unos a los otros de que todo estará bien, según la voluntad De Dios. Después de ese día, el descenso de salud de mi mamá ha venido poco a poco, hasta ya no caminar. Y esto lo escribo con nudo en lo más profundo de mi ser, porque vivir esto NO ES FÁCIL, que te lo cuenten es otra historia. Mi deseo de ser mejor en este mundo es cada día más grande porque a eso vinimos a dar lo mejor desde su vitrina, que todas son necesarias, son muchas CRISIS las que estamos viviendo, no sólo es la crisis del COVID 19, son muchas más. Por eso y porque somos polvo, ámennos más, perdonemos más, abracemos más, respetemos más, saque ese odio que a veces reflejas a los demás porque es lo único que tienes para dar. Mi madre también dice; que ella es una Orquídea 🌷 porque SIEMPRE son bellas aún cuando están muriendo. Ella nos ha ensañado tanto a mi hija y a mí, que entendemos que TODO tiene un propósito bajo la voluntad De Dios. No desmayes 🙏🏻 sigue con la mirada puesta en Dios, sin ayeres, ni mañanas, SÓLO HOY, que cada día trae su propio afán y no hay nada que puedas cambiar sólo la ACTITUD para enfrentar todos las cosas que estemos pasando con la fe que nos mantiene a todos. Con amor les comparto el mensaje de mi Orquídea ❤️💪🏻🙏🏻 ¡Un día a la vez!🦋