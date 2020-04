Douglas Sánchez (director de Multimedios) al final del noticiero dijo unas palabras que a mí me sacaron las lágrimas y me hicieron sentir tan bien como ser humano y profesional y él dijo que esperaba que volviera (risas). De hecho él ayer (martes) no aceptaba mi carta y él decía: “No, no... esa carta no la vamos a aceptar, ella no va a renunciar”.