Denuncia de acoso sexual contra productor retumba en los pasillos de Multimedios

Un nuevo escándalo sacude a Multimedios. A nuestras manos llegó recientemente copia de una carta enviada por una presentadora del canal dirigida al gerente general de la empresa, don José Eduardo García, en la que la funcionaria expresa su disconformidad con algunas acciones y comentarios realizados por un productor de apellido Montero.

En la carta, la presentadora de noticias denuncia presuntas actitudes de acoso por parte de Montero, las cuales dañan su integridad y afectan su espacio personal. También da el nombre de testigos que han estado presentes cuando supuestamente ocurren estas situaciones.

“En el tiempo que llevo laborando en el departamento al que estoy asignada, ha demostrado actos no propios de una relación laboral, así como por ejemplo, se ha dirigido a mi persona en diversas ocasiones con el peyorativo de ‘ricarda’, ‘rica’, en alguna ocasión además, me dijo: “¿cómo anda el gato?” Refiriéndose a mis partes íntimas, también, en una oportunidad, sin darme cuenta, la blusa se me abrió y él me dijo: ‘le cambio el almuerzo a su hijo’”, dice la carta.

“La más reciente se dio el pasado lunes 10 de febrero en la grabación de (se reserva el nombre). Ese día me encontraba sentada, revisando unas notas con mi compañero (se reserva el nombre), cuando el señor Montero me puso la mano en la cabeza y posteriormente me dijo: ‘Yo le acaricio la cabeza y usted me acaricia la cabeza’ acto seguido me tomó la cabeza e hizo el intento de acercarme a su parte íntima. Al reaccionar por esta acción me contestó: ‘es un chiste, es un chascarrillo’”, señala el documento.

Agrega que la situación no se da únicamente con ella, sino también con otras compañeras del canal.

Explica también que los gritos y malos tratos son constantes con las personas que tiene a su cargo, algo que le confirmaron a este medio, de manera confidencial, varias personas con las que se conversó para constatar la veracidad del documento.

“Más bien me extraña que duraran tanto en hacerlo”, nos dijo una de las fuentes.

Incluso, la presentadora afirma que la vetaron de sus funciones luego de haber tenido una reunión con el productor y con otro de los que en ese momento ejercía como jefe, quien ya no labora en el canal.

Según la carta, el asunto ya había sido denunciado a recursos humanos y al abogado del canal hace varios meses, pero al ver que no había respuesta ni tampoco medidas para evitar que las acciones se repitieran, se escaló con el gerente general de la empresa.

En el escrito, la periodistas asegura que los actos descritos le han provocado problemas emocionales y de salud, entre ellos depresión y estrés.

Lo saben. Ante la denuncia, le consultamos a don José Eduardo García para conocer cuáles son las políticas de la empresa en estos temas, si tiene conocimiento de esta denuncia y cuál será el proceder.

“En nuestra empresa hay políticas establecidas para diferentes ámbitos de nuestro giro de negocio y las cuáles son de conocimiento de todos los colaboradores a la hora de ingresar a laborar a nuestras diversas unidades de negocio. Con base en esas políticas la empresa toma con muchísima seriedad y con acciones inmediatas y de primer nivel cualquier denuncia que se presente y se haga en contra de cualquier funcionario.

“En todo tipo de investigación la compilación de la prueba y la recepción de la información se hace muy importante para evitar daños innecesarios a la imagen de nuestros colaboradores. Dicho esto, la confidencialidad y privacidad que llevan estos procesos hace que me sea imposible revelar la identidad de las partes ni la causa de cualquier tipo de investigación interna”, respondió mediante un correo electrónico.

El acoso de cualquier tipo es algo contra lo que se lucha casi que a diario, por eso no hay que callar. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

“Lo que si podemos asegurar es que nuestro departamento de recursos humanos junto con nuestro departamento legal hacen siempre todo lo necesario para velar por los derechos de los trabajadores y la protección de los mismos. Cuando tenemos procesos internos, una vez resuelto el tema, las partes podrán tomar la decisión de revelar o no la información pertinente”, añadió.

No contestó. La Teja también conversó con Montero, quien nos pidió que le enviáramos las preguntas por correo electrónico y con mucho gusto las atendería.

Luego dijo que no se referiría.

“De acuerdo a lo que usted me comunicó vía WhatsApp, la dirección general de la empresa le dio a usted declaraciones, por lo tanto de mi parte no tengo nada que agregar. Saludos”, escribió.

Intentamos hablar más a fondo con la presentadora, pero al cierre de esta edición no ha respondido nuestras llamadas ni mensajes.

En Multimedios tendrán que hacerse una limpia y hacerle frente a un nuevo problema, que se une a la lista de escándalos que se han dado en la empresa en los últimos meses con salidas obligadas de figuras del canal.

