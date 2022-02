Gerente de Multimedios: “Los planes no cambian en nada ante la salida de Freddy (Serrano)”

José Eduardo García José Eduardo García quedará ahora con toda la responsabilidad de Canal 8. Twitter.

La renuncia del periodista Freddy Serrano apenas cuatro meses después de ser nombrado gerente de Canal 8 y a una semana de las elecciones, cayó como una bomba en Multimedios.

El esfuerzo de la empresa por posicionarse al lado de los demás medios volvió a tambalearse, pues el exlíder del barco, mientras estuvo a cargo, estuvo rodeado de polémicas y se bajó en el peor momento.

Ahora esa brasa le quedó a don José Eduardo García, director general de Multimedios Costa Rica y que ocupará el puesto que dejó tirado Freddy.

Por medio de correo electrónico, el mero mero de la empresa contó cómo tomaron la decisión de Serrano y cómo harán para enfrentar lo que se les viene.

Recordemos que Multimedios le estaba apostando fuerte a la transmisión de las elecciones de este 6 de febrero, por lo que tendrán que demostrar de lo que están hechos.

-¿Cómo tomó la salida de Freddy Serrano a tan solo unos días de las elecciones y luego de apenas cuatro meses al mando del canal?

La salida de Freddy nos sorprendió, pero la tomamos con mucha tranquilidad, ya que conversamos con total transparencia sobre las posibilidades que se le avecinan en los próximos días en los Estados Unidos y entendemos perfectamente que es una oportunidad que no podía dejar pasar.

-¿Qué tanto les cambia el panorama para este 6 de febrero?

En Grupo Multimedios y Canal 8 siempre trabajamos en equipo y no de forma individual. Así las cosas, al frente del proceso de elecciones al cual hemos denominado Meta 22, hay un extraordinario equipo de profesionales que desde hace meses atrás viene trabajando en toda la estrategia para esta cobertura, por lo cual los planes no cambian en nada ante la salida de Freddy.

-En lo personal, ¿le dolió esa decisión?

Cuando uno contrata a una persona, independientemente del puesto que ocupe, lo suma al equipo con la idea de que nos acompañe mucho tiempo en la compañía. Esa era la idea con Freddy, pero entendemos sus motivaciones.

-¿Siente que fue un error haberlo traído?, dado que él no vive en el país...

Cuando contratamos a Freddy, él dejó atrás su vida laboral y personal de dos años en los Estados Unidos para venir a enfocarse al cien por ciento en las labores del canal en Costa Rica y lo hizo de forma profesional, llegó a la empresa para un largo plazo, pero las circunstancias no lo permitieron.

-¿Piensa contratar a otra persona para ese puesto?

En Grupo Multimedios trabajamos de forma estratégica y como decía anteriormente, somos un equipo, así que los planes del canal para este 2022 y los próximos años siguen intactos. De momento no vamos a traer a nadie a la posición de gerente de Canal 8 y yo estaré asumiendo desde la dirección general del grupo, ese rol con el respaldo de un gran equipo de profesionales en todas las áreas del canal.

-El canal ha hecho algunas cosas buenas pero, ¿por qué les ha costado tanto encontrar una estabilidad en el medio? (A estabilidad me refiero a las renuncias y cambios constantes en los formatos).

En Canal 8 y en Grupo Multimedios hoy más que nunca hay estabilidad, el crecimiento que hemos tenido como empresa en los últimos años ha sido constante y sólido. Como usted bien lo indica se han hecho bien las cosas gracias al trabajo de un gran equipo y los números nos respaldan.

-¿Cuál diría usted que es la esencia de Multimedios?

Sin duda alguna, nuestra gente es la que hace la diferencia en Grupo Multimedios, todos nuestros colaboradores trabajan con profesionalismo, humildad, constancia y amor por lo que hacen. Somos una familia y esa es la clave.

Freddy Serrano Freddy Serrano se bajó del barco una semana antes de las elecciones. Facebook.

-¿Qué mensaje le envía a los televidentes y trabajadores del medio que viven cierta incertidumbre por lo que ha ocurrido en el canal?

No sé de qué incertidumbre me habla, pues a lo interno de la compañía eso no existe, lo que existe es una familia unida y que lo da todo por esta compañía, al igual que como empresa lo damos todo por ellos. Nuestra mayor ilusión es seguir creciendo para que ojalá muchísimas familias puedan tener más fuentes de trabajo a través de nuestro canal, nuestras emisoras de radio, nuestra empresa de publicidad exterior y nuestra división digital.

Para nuestros televidentes lo que tenemos son palabras de agradecimiento por el cariño que le tienen a Canal 8 y por esa preferencia que nos ubica en una posición de privilegio en el mercado costarricense.