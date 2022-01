Periodista Freddy Serrano renunció a Multimedios

Freddy Serrano Freddy Serrano presentó el noticiero de esta tarde.

El periodista Freddy Serrano no duró mucho en Multimedios, pues decidió bajarse del barco.

Freddy envió un mensaje de WhatsApp a sus colaboradores diciendo que decidió hacerse a un lado y poner su renuncia al canal al que llegó en octubre del 2021.

[ ¿Ese es Freddy Serrano?, director de Multimedios volvió a presentar noticias ]

Al parecer, el mensaje lo difundió la mañana de este lunes diciendo que habló con el gerente general, José Eduardo García, donde le comunicó que se enfocaría en unos proyectos que tiene en Estados Unidos.

Según se sabe, el mensaje fue recibido con sorpresa y hasta con desazón por parte de los colaboradores del canal, pues estaban muy entusiasmados con lo que se venía de cara a las elecciones presidenciales.

Freddy recientemente había vuelto a la televisión con un look bastante distinto, el cual fue motivo de memes y comparaciones con algunos personajes, debido a su peinado.

La Teja le envió un mensaje de WhatsApp para conocer las razones de su renuncia, pero de momento no ha habido respuesta.

[ Freddy Serrano habla de la salida de Douglas Sánchez y de sus proyectos en Multimedios ]

Multimedios Multimedios borró la cara de Luis Carlos Monge para su promo de elecciones. Facebook.

Polémica.

Los cuatro meses que duró en el canal estuvieron rodeados de polémica, pues desde que asumió la dirección, se vio involucrado en una disputa con Douglas Sánchez.

El 30 de octubre del año anterior hizo una publicación en sus redes sociales que se interpretó como una pedrada para Douglas, un día después de que este se despidiera del medio.

Por medio de una publicación en su Facebook, Serrano, dijo que no hay necesidad de tratar mal a las personas para obtener resultados.

“Un medio de comunicación que se respete y respete a su audiencia, no puede tolerar un presentador agresor de su equipo y de su audiencia. Son sendos los ejemplos de grandes figuras cuya carrera terminó por sus imprudencias al aire. Por eso he titulado este blog como #LaPantallaseRespeta”, escribió en Facebook, como enlace para leer su escrito.

En diciembre publicó otro artículo llamado “El salario emocional vale oro” contando que con su llegada el nivel de audiencia en la noche aumentó un 25% y que eso es un aliento de que van por buen camino.

[ Multimedios borra cara de Luis Carlos Monge en video de promoción para elecciones ]

A finales del 2021 y principios de este año, se vio en unos dimes y diretes con Luis Carlos Monge tras su renuncia al medio.

Días después lo borraron de fea manera de la publicidad que ya habían grabado para las elecciones presidenciales y al consultarle, dijo que no sabía de qué se hablaba.

“Aunque no sé de qué me habla, no me interesa darle explicaciones a un medio que claramente tiene una agenda en contra de Canal 8. Si hay que hacer una corrección ante un error de edición, con gusto lo solicito”, argumentó Serrano.

A los días después de la polémica arreglaron la torta aunque ya el daño estaba hecho.

Todo esto ocurrió en cuestión de cuatro meses que estuvo al frente del canal.