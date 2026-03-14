Descubra qué tienen en común Joel Campbell de Alajuelense y LuisGa Loría de Los Ajenos

El contrato de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense se termina a mitad de año. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El futbolista Joel Campbell y el cantante LuisGa Loría se mueven en mundos muy distintos: uno pasa metido en las canchas y el otro vive entre conciertos y escenarios. Sin embargo, en sus casas hay algo muy particular que ahora los une y que, de paso, es un lujo que muchos ticos quisieran darse.

Hace un tiempo fue la esposa del delantero de Liga Deportiva Alajuelense, Fernanda Mora, quien reveló en redes sociales sobre una nueva dinámica familiar que tienen en su hogar y que fue la envidia de muchos.

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Ella contó que a su casa llega cada fin de semana un chef para preparar toda la comida de los siguientes días.

El cocinero les deja listos los desayunos, almuerzos, cenas y meriendas, organizados en recipientes dentro de la refrigeradora, para que solo tengan que calentarlos cuando los necesiten.

Está con sobrepeso

Pues resulta que ahora quien decidió aplicar una idea muy similar fue el líder del grupo Los Ajenos.

El propio LuisGa contó en sus redes sociales que últimamente ha tenido que ponerle más atención a su alimentación, ya que entre conciertos, el corre corre de la vida diaria y el cuido de su hijo Luca, muchas veces termina comiendo en la calle.

“De estar cuidando a Luca, uno se queda sin tiempo, entonces entre conciertos y toda esta locura paso comiendo en la calle y no sé si me han visto, pero estoy extremadamente gordo”, reconoció entre risas.

LuisGa Loría, vocalista y líder de Los Ajenos, se está dando el lujo de tener un chef en su casa cada semana. (redes/Instagram)

Por eso decidió buscar una solución práctica para mejorar sus hábitos y comer más saludable.

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El cantante reveló que ahora un chef llega a su casa para cocinarles toda la comida de la semana y dejársela lista tanto a él como a su pareja, Mónica Barboza, para que solo tengan que calentarla cuando la necesiten.

“Encontramos una solución, la mejor solución para comer en casa y comer saludable, entonces vamos a intentarlo”, comentó el músico.

A Joel dicha dinámica le ha servido montones, pues ahora se le ve más delgado y ágil en la cancha de juego, así que puede que a LuisGa le haga el mismo efecto y pronto lo veamos pegando más brincos en la tarima sin agotarse tanto.