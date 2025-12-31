Farándula

Despida el año en la Fuente de la Hispanidad al ritmo de Los Ajenos

Fiesta en la Fuente de la Hispanidad se inicia desde las 2 p.m.

Por Silvia Núñez

La Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, se alista para convertirse en uno de los puntos más concurridos del país para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 con música, fiesta y actividades para toda la familia.

La Municipalidad de Montes de Oca confirmó que el festejo que se realizará este miércoles 31 de diciembre se iniciará desde las 2 de la tarde y se extenderá hasta la 1 de la madrugada.

La Fuente de la Hispanidad será el epicentro en San José para despedir el 2025.

La jornada arrancará con ambiente electrónico a cargo de DJ Johel y DJ Criss, quienes se encargarán de calentar motores mientras va llegando el público.

A las 5:15 p. m. subirá al escenario Ramzi, seguido por Grupo Marfil a las 6:30 p. m. Más adelante, el público podrá disfrutar de Mario Quirós, a las 7:45 p. m., Buena Calle a las 9 p. m., y uno de los platos fuertes de la noche llegará a las 10:50 p. m., cuando Los Ajenos pongan a bailar a los asistentes.

No olvide llevar su maleta

Además de la música en vivo, el evento contará con venta de comidas, espacios familiares y la tradicional carrera de maletas, programada para las 7:30 p. m.

LuisGa Loría, vocalista y líder de Los Ajenos.
El concierto terminará con la participación de Los Ajenos. (redes/Instagram)

A las 10:30 p. m. se llevará a cabo el acto protocolario y, minutos después, el conteo oficial para recibir el Año Nuevo, acompañado de un espectáculo de fuegos artificiales a la medianoche.

Tome en cuenta que los accesos a la Fuente de la Hispanidad ya están cerrados para que busque rutas alternas.

Fiesta en la Fuente de la Hispanidad inicia desde las 2 p.m..

