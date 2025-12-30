¡Día histórico! Maribel Guardia celebra este 30 de diciembre una distinción que pocos artistas logran

Maribel Guardia cuando se proclamó el 30 de diciembre como el Día de Maribel Guardia. (Redes/Instagram)

La trayectoria artística de Maribel Guardia es homenajeada a partir de este año cada 30 de diciembre.

En enero de 2025 la ciudad de Miami declaró, oficialmente, esta fecha como el “Día de Maribel Guardia”, una distinción reservada para figuras con una aportación sobresaliente a la cultura y la comunidad latina.

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia realizada en el ayuntamiento de Miami, donde el comisionado Joe Carollo hizo oficial la proclamación.

Justo hoy, cuando se celebra por primera vez, Maribel recordó el significado especial de este día y agradeció tanto a las autoridades de Miami como al público que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Hoy es un día especial. El 30 de diciembre fue proclamado como el Día de Maribel Guardia. Hoy quiero recordar este reconocimiento tan increíble. Estaré eternamente agradecida con la ciudad de Miami, con el comisionado Joe Carollo y, lo más importante, con mi público por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años”, escribió la artista.

Con este nombramiento, Maribel Guardia consolida su legado como una de las figuras más queridas y representativas del espectáculo latino, cuyo impacto artístico ha trascendido fronteras y generaciones.