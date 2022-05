Diablos Locos ya conocen casi todo en Costa Rica y no se quieren ir

Los músicos y cantantes de Diablos Locos dicen estar fascinados en Costa Rica. Cortesía

Los siete integrantes del grupo los Diablos Locos están deseando que llegue la noche de este lunes para compartir con todos sus seguidores del Valle Central.

Los mexicanos se presentarán a partir de las 8 p.m., en Pepper Club, donde las primeras 200 personas que lleguen solo pagarán 5 mil colones de entrada.

Este será el único baile que harán en San José como parte de su gira por el país, la cual termina el próximo lunes 23 de mayo en Upala.

Conversamos con Luis Moctezuma, uno de los cantantes principales e hijo del dueño de la agrupación, sobre cómo la han pasado en su recorrido por Tiquicia.

– ¿Cómo se han sentido en el país?

Ya llevamos bastantes días y nos sentimos como en casa, desde el primer día. Siempre hemos dicho que Costa Rica es nuestra segunda casa, porque nos reciben con los brazos abiertos, nos tratan bien, como si estuviéramos en casa.

– ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que va de la gira?

Lo que más nos ha sorprendido, al menos en mi caso, es que a pesar de que han pasado varios años de que no hemos estado aquí, la gente nos recibe como la primera vez, con mucha alegría, cantan y bailan todas nuestras canciones, se divierten con nosotros. Eso es lo que a mí más me sorprendió, a pesar de que hemos pasado dos años muy críticos de pandemia la gente lo ve con la mejor cara y nada mejor que bailar, cantar, disfrutar con nosotros para olvidarse un ratito de todos los problemas que hemos pasado.

Luis Moctezuma es uno de los cantantes principales de la agrupación mexicana. Cortesia

– ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Algún dicho, alguna maña, alguna costumbre nuestra?

Esta es como mi quinta o sexta gira por Costa Rica, entonces, como diríamos allá en México, ya estoy bien curtido. Ya tengo buenas mañas, ya me sé todas las de aquí.

Palabras nuevas como tal no, ya me sabía la mayoría, solamente como por ejemplo, ustedes manejan ciertos ingrediente en los platillos que nosotros conocemos con nombres diferentes como el queso palmito, nosotros lo conocemos como el queso Oaxaca.

– Más que todo en las comidas es que han aprendido cómo se les llama acá...

Sí, es que fíjate que yo soy licenciado en gastronomía, entonces, me gusta mucho conocer la gastronomía de cada país que conozco y aprender más a fondo de la comida, porque fíjate que yo en mi pequeño mundo de Costa Rica yo no más pensaba que solo comían gallo pinto, el casado, pero no, hace poco me acaban de decir una lista inmensa de platillos que tienen y los quiero probar todos.

Todavía quedan varias presentaciones de los mexicanos en el país. Cortesía

– ¿Y cuál platillo nuevo ha probado esta vez?

Es que no me han llevado. Estoy esperando a alguien que me dé un tour gastronómico. Es que en el hotel que estamos es como el pinto, el casado, el pollo en salsa, carne en salsa, el arroz con pollo. Fíjate que a mí me encanta todo, yo me adapto a la comida porque la comida la amo, y aquí siento que cuando me dan un platillo lo dan con el corazón y eso es hermosísimo.

– ¿Salen a andar ahí por el centro de Grecia donde se están hospedando?

Sí, así es. Normalmente Aldo que está en la guitarra, mi otro compañero Kike, que es otra de las voces, nos vamos temprano a hacer ejercicio todos los días a un gimnasio que está cerca del hotel (Hotel Grecia), entonces, estamos ahí unas dos horitas, regresamos y desayunamos, después nos metemos un rato en la alberca (piscina) y nos preparamos para irnos para el evento.

Así de lleno lucen siempre los bailes donde se presentan los mexicanos. Cortesía

– ¿Qué tal la reacción de la gente cuando los reconoce en la calle?

Pues bastante agradable la verdad. Nos hemos topado bastantes personas que nos preguntan: ¿ustedes son los de los Diablos Locos?, entonces, empiezan a llegar de uno, en dos, en tres y se me empieza a hacer la bulla bastante grande y la verdad es increíble el recibimiento de la gente, es impresionante, el trato es cálido, por eso le digo que nos sentimos en como en casa.

– ¿En México o en algún otro país han podido andar con la libertad y la tranquilidad con la que andan aquí?

¡Sí, claro! No tanto como aquí, pero si un poco de tranquilidad cuando hemos estado en Colombia, en Estados Unidos, pero no es tanta la tranquilidad como la que se maneja aquí.

–Ustedes conocen ahora más el país que muchos ticos, por tantos pueblos que visitan...

Sí, básicamente estamos conociendo el país a fondo. Costa Rica tiene pueblos hermosos y la verdad uno termina más enamorado, porque va por la carretera y ve unos hermosos paisajes verdes, montañas, hasta no me dan ganas de no irme de aquí, con esto te lo digo todo.

– ¿Cuál pueblo le ha gustado más?

¡Híjole! Es que cada una tiene su peculiaridad, como diríamos en México, por su gente, por su clima, por sus condiciones ambientales, o sea, cada una tiene algo espectacular que lo resalta de los otros, no te puedo seleccionar solamente uno. Para mí todos los lugares a los que hemos ido son hermosísimos.

El bailongo de este lunes es dedicado a los lectores de La Teja y a los oyentes de radio Centro. Cortesía

– Entonces, ¿cuál baile les ha gustado más hasta ahora?

Pues creo que para mí el que tuvimos en el Palenque Río Piedras, en Piedades Sur de San Ramón, ese siento que fue hasta ahorita mi evento favorito.

Todos los eventos han sido un llenazo, pero ese en particular la gente se conectó más con nosotros y tuvimos más dinámica con ellos. En todos los eventos siempre ha sido así, la gente llega, disfruta, se suben al escenario, cantan, bailan, bailamos con la gente, pero para mí ese evento en San Ramón fue el que me llenó más por esa conexión con el público.

– Esperemos que el de este lunes en Pepper sea mucho mejor que ese entonces...

Que sea el triple, que sea mucho mejor. Quiero invitar a toda la gente para que vaya y la pase increíble, para que disfrute, para que canta, baile y goce con nosotros.

Los músicos acostumbran a compartir con el público antes y después de subir al escenario. Cortesía

– ¿Cuándo terminan de tocar se quedan compartiendo con el público, con las damas que llegan a verlos?

Claro, totalmente. Desde antes de empezar a tocar llegan y nos dan guaro y ya te imaginarás, ni siquiera hemos tocado y ya vamos entonados.

– ¿Le gusta el Cacique?

A mí me agradó. Se me hace muy rico, no se me hace fuerte, como diríamos en México, no me raspó la garganta, entonces, como agua pasa.

– ¿Ya alguno salió con novia?

En cada evento han salido admiradoras y admiradores y siempre están con pequeños detalles, que el agüita, el refresco o que mandan una cervecita, pequeños detalles que para nosotros son gigantescos y los agradezco de todo corazón.

Los bailarines siempre se quieren dejar un recuerdo por lo bien que se la pasan con ellos. Cortesía

