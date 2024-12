Diego Bravo confesó que estar dentro de Teletica le cambió algo que jamás imaginó

Diego Bravo llegó hasta la final de Mira quién baila sin ser nominado, pero al final el público no votó tanto por él. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Diego Bravo no ganó el trofeo de Mira quién baila (MQB), pero se ganó la posibilidad de seguir ligado a Teletica con otro proyecto.

El youtuber quedó en tercer lugar de la competencia de baile, que ganó la boxeadora Naomy Valle, y según nos adelantó, el otro año podríamos volver a verlo por el 7.

- ¿Qué opina de la decisión del público?

Yo la verdad estoy muy contento con el resultado, creo que Naomy se merecía sí o sí ese primer lugar, y lo dije en muchas entrevistas, que yo opinaba que Naomy había sido la revelación de la competencia, cuando ella entró nadie daba ni un cinco y finalmente terminó siendo la que bailó mejor que todos, entonces la verdad estoy muy feliz.

La verdad es que estoy muy satisfecho, yo sé que un tercer lugar, yo me lo merezco. También sé que Mimi (Ortiz) es muy buena y tiene mucho talento, entonces yo quedé superfeliz con el tercer lugar. No tengo queja alguna, para nada, y más bien me siento muy satisfecho.

- ¿Qué le dejan estos tres meses de programa?

Un montón de aprendizaje, disfruté un montón el reto, fue muy bonito conocer mucha gente linda, que siempre estuvo dispuesta a ayudarme, a ser buena persona. Me deja mucho aprendizaje. Aprendí mucho sobre la disciplina porque, por mi tipo de trabajo, soy muy flexible, no tengo jefes, no tengo horario, no tengo reglas y, pues, me tocó aprender un poco sobre eso, de llevar un horario, una rutina, de tener reglas, de seguir instrucciones, pero al final solamente me deja cosas buenas y buen sabor de boca.

Diego Bravo bailó en esta temporada junto a Yessenia Reyes. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

- ¿Por qué dijo que su trabajo como creador de contenido iba a cambiar, a qué se refiere?

Claramente, con haber estado dentro y ver cómo se maneja todo de alguna manera, uno tiene perspectivas diferentes. El contenido no va a cambiar como tal, tal vez salí siendo un poco más humano y más sensible, pero el contenido como tal va a seguir, pero sí, de pronto repienso un poquito más las cosas.

- Había anunciado que al terminar el programa se va de viaje, ¿cuándo retoma su labor como youtuber?

Correcto, me voy si Dios quiere este jueves para Los Ángeles, regreso y me voy de nuevo, entonces yo espero que a fin de año esté tirando un videíto como resumen de chismes.

Hace días viene diciendo que estaba esperando que terminara el programa para decir ciertas cosas, ¿cuándo será y es contra una persona o el formato como tal?

Yo creo que en un par de semanas, cuando regrese de mi viaje a Los Ángeles, cuando ya esté más tranquilo y pueda pensar con cabeza fría y hacer un guion, grabar, editar, pero dentro de unos 15 días más o menos. Creo que es en general, no me pienso enfocar solamente en una sola persona. Creo que el programa tiene más que una sola persona o fue más que la polémica, entonces hay varios temas que vienen en camino.

Diego Bravo quiero ganar Mira quién baila y está haciendo algo nunca visto en Teletica

- ¿Cómo quedó la relación con Teletica, lo veremos pronto en algún otro programa de invitado o conduciendo?

Vieras que la relación quedó muy bien, muy bonita, la verdad construí una amistad muy bonita con doña Paula (Picado) y también con Lula (Luciana Prada), que siempre estuvieron en todo momento para mí, para apoyarme, para escucharme, también cuando hacía mis berrinches estaban ahí, pobrecitas porque creo que les saqué canas verdes más bien, Y sí, hay posibilidad de que en algún momento esté por ahí, hemos estado hablando, más, sin embargo, no hay nada concreto todavía. Creo que ahorita la idea que tenemos todo es dejar que pase diciembre, viene El Chinamo, viene la temporada de fin de año y una vez que empiece el año nuevo, muy posiblemente que retome el proyecto que tenía en mente con Gaby Solano (productora de Teletica).

Diego Bravo dijo que lo mejor que le dejó el programa fue la amistad de tanta gente. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

- Es decir, ¿el otro podría tener su propio proyecto en Teletica?

Hay altas posibilidades, estamos en eso.

- ¿Y de qué trata ese proyecto?

Muy posiblemente sea algo relacionado con los espectáculos que es la línea mía, pero hasta ahí puedo hablar.