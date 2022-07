Diego Bravo dice que Yiyo Alfaro: “Es conocido por ser un mae que habla papaya, que hace payaso”

Diego Bravo aseguró que Yiyo Alfaro no le cae mal, solo que se siente superior a cualquier otro creador de contenido. Instagram

La tiradera entre el YouTuber Diego Bravo y el presentador de Teletica Yiyo Alfaro se pone cada vez más ardiente.

Luego de que ambos se valieran de sus plataformas para tirarse y decirle hasta “hipócrita” al otro, los buscamos a ambos para ver por qué tanta polémica entre ellos.

Bravo aclaró que el conductor de ¡Qué buena tarde! fue el que inició con todo al mencionar en su podcast de Spotify, “El podcast de Yiyo & Choché”, que él nunca iría a su programa “El chisme Bravo”, que tiene en TD Más los jueves a las 9:00 p.m., cuando la verdad es que él nunca lo ha invitado.

“Yo a él nunca lo he invitado y tampoco pensaba invitarlo. Yo con él no tengo absolutamente nada, incluso, hasta hace cinco días todavía lo seguía en Instagram, lo que significa que yo con él no tengo ningún tipo de problema personal”, dijo Bravo.

Ante la consulta de si es que le cae mal la figura de canal 7, esto fue lo que contestó:

“Me cae mal la prepotencia que tiene en este momento. Me molesta mucho que él se sienta superior a cualquier otro creador de contenido. Yiyo es conocido por ser un mae que habla papaya, que hace payaso y no encuentro diferencia entre hablar papaya y contar chismes, es literalmente lo mismo”, dijo el YouTuber.

Yiyo Alfaro tiene un podcast con su amigo Choché Romano donde han hablado del nuevo programa de Diego Bravo. Instagram

Bravo mencionó además que si se llega a topar a Yiyo hará lo mismo que hace cuando se ha encontrado cara a cara con otro famositico que no lo quiere, “por mi parte respeto, yo puedo saludar porque no tengo ningún tipo de problema, tampoco es que me voy a poner a agarrarme del pelo o a insultar, no, ese no es mi estilo”.

“Acepto que yo vivo del chisme, eso todo el mundo lo sabe, pero contradigo el hecho que diga que yo necesito de él para vivir o para crear chismes porque realmente nunca ha sido así; que me molesta que él tenga un programa de televisión, no me molesta porque yo también tengo; que me molesta que sea el mae más seguido de Instagram, para nada, comprar seguidores cualquiera lo puede hacer también”, agregó el creador de contenido farandulero.

Sigue el consejo de mamá

También conversamos con el conductor de canal 7, Yiyo Alfaro, pero mencionó que solo quería decir un comentario:

“Sigo el consejo de mi mamá. Mi mamá siempre me dice: ‘ignore a este tipo de personas y concéntrese en lo que Dios te da’”, dijo.

Yiyo prefirió dejar el tema hasta ahí y no mencionó nada más.

En su podcast, Yiyo dio a entender que Diego necesita de él para sus notas de chismes, diciendo:

“Ustedes necesitan de eso, en cambio yo no, yo necesito de mi gente hermosa que escucha esta vara”, manifestó Yiyo, quien además dijo que por lo general la gente no le toma cariño a las personas que están detrás de las páginas de chismes, en cambio a él sí.

El youtuber asegura que Yiyo no es noticia llamativa si no es por Keyla Sánchez. Archivo

Después de esto fue cuando Diego Bravo hizo un video para su canal de YouTube, que publicó hace unos días, y en el que le dice al presentador: “A ver Yiyo, bájese de esa nube, las páginas de chismes no lo necesitan a usted, no sos Justin Bieber y su vida es cero relevante para el público. Mae, de usted no se hablaba y hasta que Keyla Sánchez le dio fuerza en redes sociales con el papelón que andaban haciendo y que te encantaba dar de qué hablar”.

