Mamá de Keyla Sánchez y su encontronazo con el youtuber Diego Bravo

Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, tuvo un encuentro (o, mejor dicho, un encontronazo) con el youtuber Diego Bravo.

“Diego, repita eso que dijo, que yo soy una roca”, le dejó ir la señora este miércoles.

Según contó el propio youtuber, él andaba con una amiga en la tienda Forever 21 de Multiplaza Escazú y se topó a una muchacha que le pidió una foto; él accedió y los iba a fotografiar la muchacha que lo acompañaba, que antes les advirtió que detrás de ambos había un letrero que decía “sale” (oferta).

Diego le respondió: “No importa, sería peor una foto en ‘american chuicas’, como la mamá de Keyla”, haciendo referencia a una imagen que anduvo en redes sociales tiempo atrás y en la cual se veía a la señora “buceando” entre la ropa de una tienda de ropa americana usada.

Según Diego, no había él terminado de decir “mamá de Keyla”, cuando oyó un grito: “¡Diego, venga acá, repita eso de que yo soy una roca!”.

Afirma que en el momento las personas que estaban cerca se alejaron y lo dejaron cara a cara con doña Kattya Granados en persona.

“Era como un hormiguero, todo el mundo que estaba alrededor mío se fue y me dejó solo con la señora y entonces me dijo: ‘repita lo que usted me dijo, que soy una roca’; yo le dije que no había dicho eso, sino que era peor una foto en american chuicas, como la mamá de Keyla, y ella se volvió y me hace ‘irrespetuoso’”, contó muerto de risa.

Bravo publicó la imagen en la que se ve a la señora en la tienda y escribió: “El chisme me persigue, lo único triste es que no logramos la foto. Pero de que me la topé en el área de descuentos, pues sí”

