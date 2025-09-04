Farándula

Diego Bravo habló con Yessenia Reyes, Mimi Ortiz y César Abarca y esto dijeron de Mira quién baila

Diego Bravo, Mimi Ortiz y los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca fueron parte de la primera temporada de Mira quién baila

Por Silvia Núñez
24/11/2024. Mira quién baila. Gala número once. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: LillyArce
Diego Bravo y la bailarina Yessenia Reyes llegaron a la final de Mira quién baila, primera temporada. (Lilly Arce )

Diego Bravo habló de la nueva temporada de Mira quién baila (MQB) con Mimi Ortiz, Yessenia Reyes y César Abarca y confesaron quiénes son sus parejas favoritas.

Esta semana iniciaron oficialmente los ensayos para la primera gala, que será el 14 de setiembre, y los participantes de la temporada anterior ya se hicieron una idea de quiénes se menean mejor.

El youtuber empezó confesando que a su opinión la periodista Ericka “Keka” Morera e Ítalo Marenco serán los más fuertes y los que más darán de qué hablar en esta temporada.

“Ítalo tiene demasiado carisma, demasiad energía, es muy energético y el mae es muy creativo y creo que eso le va a ayudar increíblemente”, dijo en un en vivo que hizo junto a sus excompañeros.

Mira quién baila. Gran final
Diego Bravo quedó en tercer lugar de la primera temporada de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce)

Su excompañera de baile confesó que su actual pareja, Randall “Chiqui” Brenes, le ha sorprendido mucho, pues en estos tres días de ensayos ya se aprendió la coreografía.

“De verdad la competencia está increíble porque hicieron las parejas muy estratégicas, o sea, de verdad está superestratégico, como que de verdad han puesto las parejas de forma que uno no sepa qué va a pasar. Yo tenía cierta expectativa si le tocaba a cierta estrella con cierto bailarín o algo así, pero ahora que ya están todas las parejas sí veo que está bien difícil y ya vi los ensayos de algunos y sí, todos le están poniendo un montón”, dijo Reyes.

La nueva presentadora de Sábado feliz también comentó que será hasta la primera gala que pueda hacerse una idea de quiénes serán sus favoritos porque ahorita a todos los ve muy fuertes.

Aunque Mimi admitió que ve al expresentador de Giros como el más fuerte, por toda su trayectoria.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

