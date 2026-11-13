Diego Bravo hizo estas grandes revelaciones dos días después de ser absuelto

Diego Bravo había sido acusado de 15 delitos contra el honor y tuvo que enfrenrarse a un juicio. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Dos días después de conocer la sentencia que lo absolvió de los cargos penales que enfrentaba por el caso relacionado con Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate, Diego Bravo reapareció en sus redes sociales con varias revelaciones.

El creador de contenido contó este viernes que el jueves prácticamente pasó durmiendo, pues después de todo lo vivido durante el proceso judicial, sintió que necesitaba descansar.

Según explicó, tanto su mente como su cuerpo parecían estar en un estado de defensa y, finalmente, llegó el momento en que el cansancio le pasó factura.

“Ya ayer tuve un día en que solo quería dormir, me sentía muy cansado, me sentía muy exhausto”, confesó.

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Bravo reconoció que ni siquiera tuvo ánimo de publicar contenido, pues no se sentía en condiciones de hacerlo. También agradeció a quienes han estado pendientes de él y aseguró que poco a poco va bajando las revoluciones y retomando su rutina.

Pero el descanso no fue la única cosa que llamó la atención de sus seguidores.

Diego Bravo anunció que le está dando una nueva oportunidad al amor. (redes/Instagram)

El influencer también compartió una fotografía en la que aparece disfrutando de un atardecer en la playa, acompañado por un hombre que lo abraza.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje bastante revelador sobre su vida personal: “Estos meses también pasaron cositas bonitas que decidí guardar para mí, en medio de tanto caos aprendí a aferrarme a todo aquello que me hacía bien”.

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Aunque sus palabras despertaron curiosidad, Diego no aclaró si se trataba de una nueva relación sentimental o si decidió darse otra oportunidad con su expareja Sebastián Marín, con el que anunció que había terminado en agosto.

Diego Bravo dejó atrás el proceso judicial e hizo varias revelaciones como el regreso de su pódcast con Keyla Sánchez. (redes/Instagram)

También adelantó que regresará con su pódcast con Keyla Sánchez, pero sin decir la fecha.

Pareciera ser que el youtuber ya decidió pasar la página y dejar atrás el proceso judicial y poner ahora su vista y energía en su relación sentimental y los nuevos proyectos.