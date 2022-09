Diego Bravo nos confirma si volvió o no a la soltería

Diego Bravo habló por primera vez de su situación sentimental. Instagram

Desde hace unos días corre el rumor de que el youtuber Diego Bravo anda con algo de cabanga porque, al parecer, ya no tiene pareja.

El creador de contenido solía andar en fiestas y eventos faranduleros junto un productor audiovisual de revistas, pero desde hace unos días no han vuelto a publicar nada juntos.

Le consultamos directamente al youtuber si es cierto que volvió a la soltería, pues muchos de sus seguidores están con esa intriga, y no dudó en contarnos la verdad.

“Pues sí, terminamos. Era lo mejor creo, ambos estamos en direcciones distintas”, dijo.

La pareja tenía cinco meses de andar y hace poco viajó a Colombia, junto a la modelo Nicole Menayo, pero al regresar todo se acabó.

“Ahorita tengo proyectos que me están demandando mucho tiempo, me voy a Los Ángeles (Estados Unidos) a finales de este mes, regreso y me voy a México luego por asuntos de promoción y trabajo”, agregó.

Diego dice sentirse muy tranquilo porque terminaron en buenos términos y que por ahora quiere seguir enfocado en su trabajo en redes sociales y en la segunda temporada de su programa “El chisme Bravo”.

Además, adelantó que este miércoles publicará el video de la entrevista que le hizo al supuesto acosador de Karina Ramos.

