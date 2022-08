Diego Bravo: polémico, simpático y cada vez más famoso. ¡Conózcalo!

Diego Bravo tiene 32 años, estudió actuación, vivió 10 años en Estados Unidos y hace unos meses decidió regresar a Costa Rica. Cortesía

El youtuber Diego Bravo ha ganado mucha notoriedad en redes sociales en las últimas semanas y quizá algunos se preguntan quién es ese hombre de cabello rosado, que hace polémicos pero graciosos videos sobre chismes de famositicos y con un vocabulario un poco subido de tono.

Pues acá le contamos un poco quién este creador de contenido, de 32 años, que creció en Barva, de Heredia, pero que después de pasar los 20 decidió irse a vivir el sueño americano. De hecho, allá tuvo su pareja y hasta se comprometió, pero en diciembre terminaron.

En enero de este 2022, Diego nos ofreció una entrevista donde contó que estudió actuación en la Universidad Nacional (UNA) y en Los Ángeles también hizo algunos cursos para ser actor profesional.

En aquel entonces, estaba por regresar a vivir a Costa Rica porque estaba cocinando un proyecto en televisión, el cual terminó estrenando hace justamente un mes en TD Más y se llama “El Chisme Bravo”.

Esta fue parte de la entrevista que le hicimos hace siete meses atrás:

- ¿Cómo fue que inició como creador de contenido?

Inicié creando contenido para YouTube hace como cinco o seis años, pero hasta hace dos años decidí dedicarme de lleno al mundo de la farándula tica.

Antes hacía videos más personales, pero conforme ha pasado el tiempo, el contenido se ha ido modificando y decidí darle un giro completo, dedicarme a algo que en realidad tuviera un poco más de conocimiento y que genere interés a todo el público y así fue como nacieron los video de Diego Bravo.

Hace unos días el youtuber tuvo una tirardera con Yiyo Alfaro.

- ¿Vive de la página o tiene otros ingresos?

Te puedo asegurar que antes lo hacía como un ‘hobby’ y ahora lo hago como un trabajo. Vivo al 100% de eso. Lógicamente sumado a lo que es la monetización que uno genera en plataformas, están las marcas y patrocinios.

- ¿Antes tenía relación con los famositicos pese a tener 10 años viviendo en Estados Unidos?

Soy bien bombeta, entonces siempre me ha gustado lo que es la farándula tica, no tenía acercamiento con famositicos, pero cuando comencé a crear contenido, empecé a notar que a la gente le gustaba mucho el tipo de contenido que estaba haciendo y poco a poco fui conociendo gente del medio. Incluso, la misma gente (audiencia) es la que muchas veces me manda los chismes.

- ¿Pensó que su página generaría tanto impacto en tan poco tiempo?

¡Jamás! Nunca me lo imaginé. Cuando salgo a la calle muchas veces la gente me reconoce y me saluda, eso para mí es casi que de impacto, porque nunca me imaginé que iba a causar ese impacto en la gente.

- ¿Es así de malhablado en la vida real o es parte del personaje?

A ver, yo como tal, no me considero una persona malhablada, sinceramente. Es como parte del personaje, porque Diego Bravo es justamente como ese tico que es un poco grosero o vulgar para mucha gente, aunque siento también que mucha gente considera que no es el hecho de ser vulgar, sino que es utilizar la jerga tica.

- ¿Algún famoso le ha reclamado por alguno de sus videos?

En algún momento sí he tenido un tipo de reclamo por alguna nota que he hecho o por algún comentario que se ha dado; sin embargo, vieras que siento que muchas veces los famositicos entienden que es parte del contenido y es parte de ser ellos figuras públicas. Entiendo perfectamente que uno no le cae bien a todo mundo y en este contenido que yo hago, o me aman o me odian. La mayoría de famositicos me suelen al menos tolerar, porque les conviene.

- ¿Es verdad que les tira más a los que a usted le caen mal?

En realidad no me baso tanto en eso y si hay que sacar una nota de alguien a quien yo no le caigo de la mejor manera, igual yo lo hago, simplemente no tengo ningún tipo de preferencia de que si uno me cae mal no voy a hablar de él, no para nada, la verdad trato de ser lo más imparcial posible.