Diego Bravo regresó triunfal a horas de ganarle el juicio a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann: esto le dijo a su gente

Luego de que la mañana de este miércoles conociera que le ganó el juicio que lo enfrentó con María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann, Diego Bravo retornó a las redes y se puso honesto con sus seguidores.

Tras conocer su absolutoria en la querella por aparentes delitos contra el honor que interpuso la pareja en 2023, Diego dijo a la prensa que quería descansar y tal parece que ya se recuperó un poco del intenso y mediático proceso.

Diego Bravo tras salir absuelto de los tribunales. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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El youtuber y creador de contenido publicó cerca de las 5 de la tarde un estado en Instagram en el que abrió su corazón con su gente y les manifestó la necesidad que tiene de hablar con ellos.

“No sé ni por dónde empezar”

“Necesito hablar con ustedes… pero no sé ni por dónde empezar”, reconoció Bravo.

Fue sincero al reconocer las emociones que lo embargan y claro al expresar cómo se siente tras la lectura de la sentencia.

“Son tantas las emociones que tengo en este momento y tanto lo que quisiera decirles. Solo sé que mi corazón está lleno de gratitud”, agregó.

Mauricio Hoffmann y María José Ulate durante la lectura de la sentencia. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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La lectura de la sentencia se realizó este miércoles en la sala 13 de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, pasadas las 9 de la mañana.

Rafael Rodríguez, abogado de Mauricio y Majo, dijo que esperarán la sentencia completa para que el presentador y la maquillista decidan si apelan o no el por tanto.