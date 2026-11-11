Farándula

Diego Bravo regresó triunfal a horas de ganarle el juicio a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann: esto le dijo a su gente

Youtuber fue absuelto este miércoles de la demanda por aparentes delitos contra el honor que presentó la pareja en su contra en 2023

Por Manuel Herrera

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Luego de que la mañana de este miércoles conociera que le ganó el juicio que lo enfrentó con María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann, Diego Bravo retornó a las redes y se puso honesto con sus seguidores.

Tras conocer su absolutoria en la querella por aparentes delitos contra el honor que interpuso la pareja en 2023, Diego dijo a la prensa que quería descansar y tal parece que ya se recuperó un poco del intenso y mediático proceso.

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Diego Bravo tras salir absuelto de los tribunales. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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El youtuber y creador de contenido publicó cerca de las 5 de la tarde un estado en Instagram en el que abrió su corazón con su gente y les manifestó la necesidad que tiene de hablar con ellos.

“No sé ni por dónde empezar”

“Necesito hablar con ustedes… pero no sé ni por dónde empezar”, reconoció Bravo.

Fue sincero al reconocer las emociones que lo embargan y claro al expresar cómo se siente tras la lectura de la sentencia.

Son tantas las emociones que tengo en este momento y tanto lo que quisiera decirles. Solo sé que mi corazón está lleno de gratitud”, agregó.

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Mauricio Hoffmann y María José Ulate durante la lectura de la sentencia. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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La lectura de la sentencia se realizó este miércoles en la sala 13 de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, pasadas las 9 de la mañana.

Rafael Rodríguez, abogado de Mauricio y Majo, dijo que esperarán la sentencia completa para que el presentador y la maquillista decidan si apelan o no el por tanto.

Diego Bravo
Diego Bravo publicó este mensaje horas después de ganarle el juicio a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008