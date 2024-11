Diego Bravo responde a Bismarck Méndez y revela condición que puso a Teletica

Diego Bravo bailó axé en la semifinal de Mira quién baila, este domingo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Diego Bravo no se quedó callado y le respondió a Bismarck Méndez por las críticas que le hizo este lunes en De boca en boca (DBEB) al comentar su presentación de axé en Mira quién baila (MQB).

El Patacón opinó en el programa farandulero de canal 7 que el show con el ritmo brasileño que hizo el youtuber en la semifinal de MQB tuvo un nivel bastante por debajo de los que hicieron Lisbeth Valverde, Mimi Ortiz y Naomy Valle, las otras finalistas.

“Voy a decir algo y no sé si ustedes (el resto de DBEB) están de acuerdo conmigo, me parece que no era un baile, para mí, y una música para una semifinal; ese es mi punto de vista”, dijo Bis al inicio de su comentario.

Luego continuó: “No me parece porque si te das cuenta los pasos y todo no hay una dificultad muy grande, a eso es a lo que me refiero, como lo hemos visto en los demás bailes anteriores (de los otros participantes). En esta (coreografía) no hay tanta dificultad, es brinco para un lado, brinco para el otro. Pero muy originales hacer eso”.

La Teja le preguntó a Diego Bravo sobre esas afirmaciones de Méndez y él no dudó en responder al galán limonense.

“La opinión de los cuatro (presentadores de DBEB) sobre mis bailes es irrelevante, es una cuestión de gustos de gente que no es profesional en el tema. Respeto mucho a Bismarck y me parece que es una gran persona que opina desde su perspectiva y es válido”, dijo Bravo a través de un mensaje por WhatsApp.

Esto dijo Bismarck Méndez de Diego Bravo

Este medio también le preguntó a Bravo si iría esta semana a DBEB, pues los finalistas de MQB están haciendo giras de medios en la búsqueda de votos; sin embargo, reafirmó la condición que le había puesto a canal 7 para entrar al programa.

“Yo fui claro con la producción desde que entré al formato que no acepto ninguna invitación a DBEB; no es de mi interés”, señaló Bravo.

Este lunes en el programa estuvieron Naomy Valle y Lisbeth Valverde, por lo que surgió la duda si Diego Bravo participaría este martes con Libni Ortiz; sin embargo, ya sabemos que ni el olor del youtuber pasará por ahí.

Diego Bravo dice que no es de su interés ir a De boca en boca para buscar fotos para la final de Mira quién baila.

