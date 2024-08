Diego Bravo revela si en Teletica lo condicionaron al ficharlo para Mira quién baila

El creador de contenido Diego Bravo dice que de llegar a un final confía en el público que lo sigue para que lo haga ganar.

Diego Bravo será uno de los once competidores del nuevo programa Mira quién baila de Teletica lo que sorprendió a muchos debido a que en su contenido de redes sociales le pasa tirando a las figuras del 7.

El youtuber habló con La Teja sobre su llegada a la televisión y si esto hará que su contenido cambie de ahora en adelante.

- ¿Por qué decidió decirle sí a MQB?

Me pareció un proyecto muy bonito. Es para ayudar a fundaciones que lo necesitan, entonces más allá de una oportunidad que tengo en la pantalla y pues darme a conocer todavía más, también está el hecho de poder ayudar a una fundación.

- ¿Tuvo que analizar la propuesta o de una vez dijo que sí?

Cuando me llamaron me dijeron por encima lo del proyecto, que era de baile, no me dieron detalles, solo me preguntaron que si estaba interesado y yo les dije que sí, que sí me sonaba la idea, inicialmente pensé que era para Dancing With the Stars. Ya luego me convocaron directamente a una reunión presencial, entonces ya fui y me explicaron que era Mira quién baila y ya en el momento ahí hablamos, negociamos y llegamos a un buen acuerdo que es conveniente para ambas partes.

Lynda Díaz puso sus condiciones para decir que sí, ¿usted lo hizo?

Si llegué al acuerdo que el contenido mío no se iba a limitar de ninguna manera. Igual puedo seguir haciendo mi contenido y videos normales, comunes y corrientes, y también importante, que en ningún momento se me restringuió a hablar de ningún tipo de nota o noticia que aparece con respecto a alguien del canal como tal, o sea, lo que quiero decir es que en ningún momento mi contenido se va a ver afectado y no tengo ningún tipo de cláusula con ellos a no decir esas cosas.

Lo que sí no puedo eventualmente hablar de más es lo que suceda durante el proyecto como tal, porque tengo un contrato de confidencialidad, pero de ahí en adelante puedo seguir haciendo mi contenido como siempre lo he hecho.

- ¿Alguna vez pensó o idealizó trabajar en canal 7?

Yo nunca tuve en mente llegar a Teletica ni estaba en mis planes, siempre me ha gustado ser independiente, decir y hacer lo que yo quiero sin tener limitaciones. De igual manera viajo mucho y valoro demasiado tener experiencias.

Diego Bravo competirá contra figuras como Berny Madriga, Mimi Ortiz, Janeth García, Lynda Díaz, entre otros. (Archivo)

- ¿Puede seguirle tirando a las figuras el 7 entonces?

Los chismes siguen igual, lo único que no puedo es enfocarme en hablar de lo que veo dentro del proyecto Mira quién baila, de ahí para afuera sea otro programa, sea Calle 7, sea De boca en boca, sea lo que sea todo está bien, no hay ningún problema.

Ya después de que salga del programa voy a poder contar lo que vi y todo lo que sucedió ahí adentro.

- ¿Qué opina de sus compañeros de competencia? ¿Ya sabía quiénes eran?

Me di cuenta hasta que se anunció la lista quienes son mis compañeros, en realidad siento que hay gente que puede ser muy buena, que puede realmente darme competencia como tal; sin embargo, creo mucho en el potencial que tengo entonces no siento que tenga una competencia directa.

Yo estoy en Mira quién baila (MQB) para bailar, para competir y para ayudar no para hacer amigos. Si las amistades se dan y florecen, superbién, pero en realidad ese no es mi objetivo dentro de la competencia.

Mira quién baila (MQB) inicia el próximo domingo 15 de setiembre a las 8 p.m..

- ¿Tiene enemistad o sabe si alguno está resentido con usted por su contenido?

La que pensaba que podía estar resentida es Lisbeth (Valverde), la miss Costa Rica, pero de hecho, el día que fui a firmar el contrato me la topé y ella muy buena gente llegó y me saludó, hablamos un par de palabras y en realidad ella no tomó nada personal en aquel momento y Lynda Díaz también pensé que de pronto iba a estar molesta porque hace como un mes me dejó de seguir ; sin embargo, hace unos días ella hizo un en vivo y me contaron que habló muy bien de mí, entonces creo que de ahí en adelante no creo que tenga problemas con alguno de mis compañeros.

- ¿Qué tal es para el baile?

Yo aunque nunca he bailado de manera profesional, me gusta bailar y me entretiene, entonces sentí que en realidad lo puedo hacer muy bien, no tuve que pensarlo demasiado.

- Si llegara a una posible final, ¿cree que la gente lo apoyaría con su voto?

Yo creo mucho en mi público, creo mucho en mi gente, creo mucho en mis seguidores. He visto también muchísimo apoyo en redes sociales, comentarios tanto negativos como positivos, pero sí creo que tengo una comunidad muy fuerte de gente que me apoya y que sí quiere verme ahí.

- ¿Y si lo sacan antes eliminado?

Si me sacan antes de lo pensado, pues como un buen perdedor voy a aceptar la derrota y al final de cuentas creo que hay gente que puede ser muy buena, nada está escrito y creo que cualquiera de mis compañeros lo puede hacer mucho mejor, que sea lo que Dios quiera la verdad, al final de cuentas estoy ahí para apoyar y es para lo que me están llevando.

- ¿Ya sabe con quién le toca bailar o con quién le gustaría hacer pareja?

Todavía no han dicho las parejas, de hecho, hoy tenemos una reunión y posiblemente sepamos quiénes son, pero me encantaría que fuera Lucía (Jiménez), creo que es una muy buena bailarina, yo la sigo, sé lo que ha hecho y me parece que es una mae de la que puedo aprender muchísimo.