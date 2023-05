Diego Bravo se operará el pecho, pero antes dejó las reglas para su funeral, por aquello

Diego Bravo compartió en su cuenta de Instagram un video donde dice cuáles quiere que sean las reglas el día de su funeral, por si las moscas. Instagram

El reconocido influencer Diego Bravo será sometido a una nueva cirugía estética y, como le pasa a muchos, el procedimiento médico le genera miedo, por eso él decidió hacer un video con algunas reglas por si le llega a pasar algo.

El youtuber hizo una lista de todo lo que le gustaría que hubiera en su funeral y sus peticiones lo dejarán sorprendido.

Para empezar, pidió que nadie asista vestido de negro o con colores oscuros, al contrario, quiere mucho color, brillo y tonos alegres.

“Para poder entrar tienen que demostrar que subieron una foto conmigo a las redes sociales, la foto tiene que ser buena, de buena calidad y tengo que verme yo espectacular. Nada de llorar por más de 20 minutos, si van a llorar por más de 20 minutos se les va a pedir que se retiren”, dijo.

El siempre polémico también comentó que otra de las reglas es que su teléfono se va con él en el ataúd y que no va a discutir el tema, además mencionó que ninguno de sus examigos tiene derecho de llegar a despedirlo.

El influencer ya está en la clínica donde lo operarán una vez más. Instagram

También quiere que el día que lo velen haya barra libre en el lugar y que repartan licor entre sus amigos para celebrar.

“Mi ataúd va a ser rosado y lo voy a dejar prepagado porque yo no le voy a dejar responsabilidades a nadie. Mis uñas de las patas, de las manos y mis cejas, superbién, me quiero ver bien perrona. Nada de examigos, ustedes saben perfectamente quiénes son, no sean hipócritas, y si llegan les voy a jalar las patas”, menciona en el video.

No sabemos si lo dice en plan vacilón o no, pero lo que sí es cierto es que se operará el pecho y otras partes de su cuerpo en una clínica privada que lo patrocina.

El procedimiento que se va hacer es una ginecomastía, liposucción en flancos y definirá un poco su cintura.

Hace un tiempo atrás también se había operado el trasero y el abdomen, así que ya sabe a lo que le espera.