Clari: Gracias a nuestro sello musical, que es Vibras, en un evento de Chillax. De hecho, lo primero que me llamó la atención fue la voz de Diego, me pareció muy talentoso y lo vi toda la hora completa, a mí por el arte me entran y después nos volvimos a ver como compañeros de música. No fue que el me empezó a mandar mensajes de que estaba linda o así, ya después en una mirada mal puesta vimos que podía haber algo más.