Farándula

Diego Obando debuta oficialmente en Teletica en este programa

Espacio que marca el inicio del periodista deportivo en canal 7 ya salió al aire

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Por Manuel Herrera

El periodista deportivo Diego Obando ya hizo su debut oficial en Teletica.

Las redes sociales de la plataforma TDMax, de la televisora del trencito, informaron este viernes que el programa de Obando ya está disponible en su catálogo.

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El espacio se llama Somos fútbol, según informó TDMax en Instagram junto a una imagen en la que Obando es el protagonista.

Diego Obando
Diego Obando hizo su debut como figura de Teletica. Fotografía: Instagram TDMax. (Instagram/Instagram)

Además, llama la atención una frase al pie del promocional del programa que dice: “Dulce de leche para la Sele”.

Lo que dijo TDMax

Ya llegó, ya está aquí. El primer programa de Diego Obando en su nuevo hogar. Disponible en cualquier parte del mundo”, posteó TDMax.

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Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue Gloriana Casasola, esposa de Obando.

La periodista de Telenoticias escribió: “esperando el segundo ya”, adelantando que Diego llega con todo a la empresa en la que ella trabaja desde hace más de 8 años.

Diego Obando
Diego Obando salió de Multimedios en diciembre pasado. Fotografía: Archivo. (Captura de video/Captura de video)

Teletica comunicó la incorporación de Diego a sus filas a inicios de febrero. El comunicador fue fichado para proyectos en TDMás (canal de paga de Teletica) y TDMax, la aplicación de la televisora.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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