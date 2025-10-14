Diputada Sofía Guillén anunció así el nacimiento de su primer hijo

Diputados le hicieron un té de canastilla a la diputada Sofía Guillén hace unas semanas. Fotografía: Cortesía Sofía Guillén. (Cortesía de Montserrat Ruiz/Cortesía de Montserrat Ruiz)

La vida le cambió para siempre este lunes a la diputada Sofía Guillén, quien confirmó el nacimiento de su primer hijo, Camilo Arce Guillén.

La legisladora del Frente Amplio compartió la feliz noticia en sus redes sociales con una foto familiar en la que aparece junto con su bebé y el papá del pequeño.

“Bienvenido a este mundo, hijo amado. Bienvenido Camilo”, escribió Guillén en la tierna publicación de Instagram.

Un mensaje lleno de amor

La diputada acompañó la imagen con un mensaje muy emotivo para su hijo recién nacido.

“Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro”, expresó Guillén.

Sofía Guillén ya es mamá. Con esta foto anunció el nacimiento de su hijito Camilo. Fotografía: Instagram Sofía Guillén. (Instagram/Instagram)

Nació en el Hospital de las Mujeres

Según compartió la congresista, Camilo nació en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, en San José.

Detalles como la hora de nacimiento, el peso y las medidas del bebé no fueron revelados por la orgullosa mamá.

Desde La Teja le enviamos a Sofía y a su familia muchas felicidades por esta nueva etapa que comienza llena de amor y ternura.