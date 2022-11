“Dj Choché” habla de los que le tiran y les manda un mensaje directo

Choché Romano tiene siete años de tener su propia mezcladora y de matizar las fiestas de sus amigos y familiares, hasta el concierto de Daddy Yankee se tiró al ruedo a lo grande. Instagram

A Choché Romano le llovió por todo lado desde que se dio a conocer su nueva faceta como dj.

A él le dijeron de todo porque se presentó en los conciertos de Daddy Yankee y algunos dj nacionales también le han tirado duro, por meterse en su campo, pero ¿qué opina él de todo esto?

Recientemente se anunció que será uno de los djs principales en el Tamarindo Fest, de fin y principio de año, y eso también causó molestia entre los fiesteros.

Conversamos con “Dj Choché” y les mandó un mensaje directo a todos aquellos que lo critican.

- ¿Cómo se toma el hecho de que lo sigan contratando como dj pese a las críticas que recibió por el concierto de Daddy Yankee?

Estoy muy emocionado, porque literalmente una cosa ha llevado a la otra, como dicen popularmente. Para bien o para mal, la bulla que causó que yo estuviera en el concierto de Daddy Yankee, los memes, los videos, el cruce de opiniones, porque por primera vez en mi vida he sentido mucho apadrine de mucha gente, y a los ‘haters (quienes lo odian)’ habituales, me contactaran de la producción y me dijeron: ‘mae, Choché, ¿le gustaría estar en ese escenario?’ y, otra vez y, como le digo a la gente y a Ash (su esposa), ¿a qué oportunidad le dice uno que no?

- ¿Con quiénes más va a compartir tarima?

Voy a estar en un escenario con djs de la talla de Inbetwin, esas chicas que son superbuenas dentro del ambiente; de José Fuentes; Dj Johnny, que es el dj residente de la Destilería, entonces, me honra mucho que me tomaran en cuenta junto con todas estas leyendas juveniles de las mezclas y voy a estar con el Danny CR en la animación, que Danny fue compañero mío en VM Latino, entonces, tenemos planeado montar algo bien fiestero para abrirle a Chencho Corleone, que fue uno de los vocalistas del grupo Plan B y otra sorpresa que tiene la producción de otro artista urbano para esa fecha.

Dj Choché ya fue anunciado como el que animará la fiesta el 29 de diciembre en las Fiestas de Tamarindo. Facebook

- ¿Le han salido más contratos como dj?

Voy como uno de los djs para las Fiestas Nacionales de Santa Cruz y voy a estar el 26 de diciembre en la tarima del Tope Nacional, mezclando con Neto Rangel, en la tarima de Territorio Carioca. Más ocho chivos más que tengo para fiestas de empresas privadas.

Yo siempre he creído que uno atrae lo que piensa, donde usted enfoca la energía, eso lo atrae para su vida.

- ¿Anhelaba bretear como dj más que como animador?

Es que la música es mi vida, desde siempre. Aparte en Tamarindo voy a estar el 29 de diciembre de dj, pero el 30 y 31 voy a estar animando, entonces, voy a estar en las dos facetas, en los dos bretes, haciendo las dos cosas que me gustan mucho. Además, voy a pasar Año Nuevo en la playa con Leah, con Ash y me voy con Yiyo (Alfaro) también, así que será un fin de año fiestero.

Yo siempre tengo una bandera, todo obra para bien en mi vida. Lo que pase, los memes, las mofas, la joda, el chingue, bien o mal me posicionaron en la mente y en la cabeza de gente que no me tenía ubicado como dj y ahora me dan trabajo.

- Entonces, ¿quiere decir que se va a dedicar ahora a ser dj?

No me voy a dedicar del todo, porque también, te voy a ser honesto, muchos de los trabajos como dj son muy nocturnos. Es más, para dos fiestas de Halloween me quisieron contratar y me ofrecieron que fuera a mezclar y pregunté: ¿a qué hora es la fiesta?, y en las dos me dijeron: ‘mae, una es a las 2 a. m. y en la otra tocaría de 3 a. m. a 6 a. m.’, yo les dije: ‘¡usted está loco!, a esas horas yo estoy cobijado y cofaleado’.

El también animador aseguró que los que más le tiran son los djs nuevos o más jóvenes porque los "de la vieja escuela" lo han apoyado mucho. Instagram

- ¿Algún dj lo ha enjachado por meterse en su campo?

Es muy vacilón, porque se armó un bochinche con esto en Twitter un día de estos y había más de 4000 personas conectadas en ese chat, me mandaron el link y pensaron que yo no me iba a meter, porque estaban hablando mal de mí y me metí. Escuché muchas opiniones y pueden haber muchas argumentaciones que pueden ser válidas, pero lo que yo les decía, es que la vida debe ser de alianzas siempre y que en vez de tirarse entre ustedes (djs) o tirarme a mí, yo siendo ustedes me escribo un mensaje: ‘Choché, ¿cuál fue el contacto?’, ‘¿por medio de quién llegaste a...?’; ¿para qué?, para que después entre nosotros mismos jalemos para el saco.

Para bien o para mal, este país es diminuto y me pasó que, con personas que dividieron criterios, o que no estaban al 100% felices con mi participación en el concierto, me va a tocar compartir el escenario con ellos en Tamarindo.

- Entonces, ¿si hay dj que le han tirado?

Sí, un montón. En cambio djs de la vieja escuela, con los que he trabajado, y djs a los que respeto, como Dj Juan, de radio Urbano; Dj P, el hermano de Toledo; también Dj Acon, me han escrito para decirme: ‘¿qué ocupas?’, ¿cómo te puedo ayudar?’, ‘quiero darte técnicas, tips para el remix, pasarte música’.

En ese debate (Twitter) yo le dije a X dj: ‘mae, ¿por qué cuando vas a un evento no invita a dos djs nuevos para ayudarlos? Aahh... pero no te cuadra, porque la estrella sos vos’. En mis tres show de stand up comedy, que estuvieron todos vendidos en el Teatro Nacional, los abrió David Núñez, un chico que es imitador y que le di mi plataforma para que la gente que no lo conoce, vea su trabajo.

- ¿Qué le pareció que la actriz Marcia Saborío se vistiera como Dj Choché para Halloween?

Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Choché, ¿qué te parece que me disfrace así?’ y yo; ‘Marcia, ¡es una genialidad! Súbalo ya, para compartirlo yo’.

La actriz Marcia Saborío se vistió como DJ Choché para Halloween. Instagram (Instagram)

- Es decir, no le molestó...

La vida es para tomársela en chingue, o sea, si yo me enojo, me emputo, la gente triplica la joda. Aquí es hacer uso del dicho popular, el que se enoja, pierde. Aparte, ¿cuánto ruido causó eso?, tenemos publicaciones en el podcast de Yiyo y Choché con 25 mil like, 5 mil veces compartido, ese meme fue viral, entonces, a final de cuentas uno tiene que ser lo suficientemente inteligente emocionalmente y entender en qué negocio está y, si usted no quiere que lo critiquen, no haga nada, quédese en la choza y ya.

Si usted está esperando que le llegue una oportunidad se va a quedar esperando, o sea, usted tiene que morderse, ir, meterse, hablar con fulanito, quién tiene el número de quién, mostrarse de gratis en algunos momentos para que te vean y después cobrar por tu trabajo. Dijo el Chuche, hay que chollarse las nalgas.