Djenane Villanueva habló de los altos y bajos que ha vivido junto a su hijo Sebastián

Djenane Villanueva compartió varias fotografías junto a su hijo Sebastián. (redes/Instagram)

La presentadora Djenane Villanueva celebró una fecha muy especial en su familia y aprovechó sus redes sociales para dedicarle un cariñoso mensaje a su hijo Sebastián Mora, cumplió 32 años este martes.

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Villanueva acompañó sus palabras con varias fotografías en las que aparece compartiendo diferentes momentos junto a su hijo, dejando ver la bonita relación que mantienen.

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La comunicadora recordó que el camino de la vida ha tenido momentos buenos y otros no tan sencillos, pero destacó que ambos han permanecido unidos.

Djenane Villanueva junto a su hijo. captura (Djenane Villanueva/Djenane Villanueva)

“Mi queridísimo hijo Sebastián. Feliz cumpleaños. Qué aventura la tuya y la mía, como la vida misma, de altos y bajos, de sueños y aprendizajes, de luz y sombras, de todo menos aburrida”, escribió.

Djenane también aseguró que han recorrido ese camino sin tener un manual para enfrentar cada situación, pero con la certeza de que existe un vínculo que los mantiene unidos.

“Así vamos, sin libreto, sin recetas, solo con la confianza de que, bajo el sol, la lluvia o la tormenta, por aquí estamos, siempre unidos por ese misterioso y maravilloso hilo del amor incondicional”, agregó.

Djenane Villanueva está orgullosa de su hijo

La presentadora aprovechó la celebración para expresar lo orgullosa que se siente del joven en el que se ha convertido Sebastián.

Villanueva destacó sus cualidades y aseguró que le alegra pensar en todo lo que todavía le queda por descubrir y vivir.

“Qué feliz me siento cuando pienso en el excelente muchacho que sos, en la persona en la que te has convertido y en todo lo que todavía te queda por descubrir y vivir”, escribió.

Para cerrar su mensaje de cumpleaños, Djenane le deseó a su hijo un nuevo año lleno de cosas buenas y le recordó que se las merece.

“Que este nuevo año de vida te traiga cosas buenas, porque te las merecés todas”, concluyó.

Las fotografías que compartió la presentadora rápidamente dejaron ver que la celebración estuvo acompañada de recuerdos y momentos especiales entre madre e hijo.