Domingo Argüello asegura que fue drogado en caso de presunta extorsión y que le tendieron una “trampa”

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, aclaró que la extorsión tiene que ver con un asuto de su vida privada y personal y no con su cargo público. (Cortesía )

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, nos habló sobre presunta extorsión que denunció y que derivó en la detención de dos mujeres por parte del Organismo de Investigación Judicial este martes.

El caso salió a la luz luego de que agentes judiciales capturaran a dos sospechosas de apellidos Velásquez y Rodríguez, quienes, según la investigación, le habrían exigido dinero a cambio de no divulgar material sensible y personal relacionado con el alcalde.

En conversación con La Teja, Argüello aseguró que detrás de este caso hubo una “trampa” montada por personas de su confianza y afirmó que incluso cree haber sido drogado la noche en que ocurrieron los hechos.

- ¿Cuándo interpuso la denuncia?

En realidad no recuerdo exactamente el día que puse la denuncia, solo sé que fue un día después de los hechos. Y en este sentido sí ha habido un proceso de investigación donde claramente para que hayan detenido a dos personas, lo que muestra y demuestra es que había la prueba suficiente para que quede evidenciada mi denuncia por extorsión. Ha sido un proceso muy largo, muy cansado, muy tedioso, con bastante estrés, por el hecho de que, a pesar de saber que yo no he hecho absolutamente nada ilegal, te das cuenta de que son personas malas.

- ¿Usted conocía a estas mujeres?

Yo conocía a una de ellas. Conocí a una de ellas, con la cual yo confié, que se suponía que era una amistad. Y claramente no era así. Ella tenía planeada una trampa para tratar de extorsionarme y afectarme.

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- ¿Cómo se dio la extorsión?

Se aprovechó de esa confianza, de ese conocimiento que había para tratar de montarme la trampa. Y no era ella la que llegó directamente a pedir dinero, sino otra persona involucrada, que era la que hacía el papel de la extorsión, mandando mensajes, audios y solicitando dinero.

- ¿Qué fue lo que pasó realmente?

Quiero aclarar varios puntos porque he visto cómo manipulan, cambian e inventan cosas. No les importa el daño que pueden hacerle a una persona que está siendo víctima de un delito.

Número uno: yo no estaba pagando, ni buscando tener relaciones sexuales con estas personas. Repito, ni pagué, ni soy de ese tipo de conductas. Yo acepté la invitación de una persona que conocía.

También quiero aclarar que con lo que me estaban extorsionando era con publicar material audiovisual. Y claramente sabemos que con la tecnología ahora se puede manipular cualquier cosa.

Es completamente falso que esto tenga relación con mi trabajo o con algún tema sensible de la alcaldía. Es un tema personal, privado, donde yo como hombre, soltero, acepté la invitación de una persona conocida.

A mí me drogaron. Me dieron alguna sustancia de algo, de lo cual mucho de lo que pasó incluso no lo recuerdo.

- ¿Cómo se sintió al descubrir que venía de alguien conocido?

Muy duro. Muy duro. Porque incluso en su momento esa persona me pidió ayuda porque tenía un bebé y yo la ayudé con leche para el bebé. Entonces que tengan esa maldad en el corazón de hacer daño, sin importarles lo que pueda pensar mi hijo o mi familia, es muy duro.

Dos mujeres de apellidos Velásquez, de 43 años, y Rodríguez, de 21, fueron detenidas por agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ como sospechosas del delito de extorsión. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

- ¿Cuándo comenzaron las amenazas?

El mismo día. Del mismo día que pasó todo empezaron a extorsionarme, a decirme cosas y a exigirme dinero (10 millones de colones). Ese mismo día busqué a mi abogado y empezamos a trabajar la denuncia.

Tuve que seguir el juego. Decirles que estaba consiguiendo el dinero, que no lo tenía todavía, mientras todo avanzaba en investigación. Fue muy estresante porque había amenazas, insultos y mucha presión.

- ¿Cómo se enteró de las detenciones?

Yo estaba al tanto de la investigación, sabía que en cualquier momento se podía dar. Pero me enteré primero por un medio alternativo que ya estaba manejando información y dándole un enfoque amarillista.

- ¿Cree que hay más personas involucradas?

Sí, sé que hay una o dos personas más involucradas en esto.

- ¿Teme que publiquen el material?

Sé que hay una foto que anda circulando por ahí, pero sinceramente yo ni siquiera recuerdo eso y no estoy seguro de que no esté manipulada. Pero también digo algo: que alguien publique una foto íntima tuya habla de la otra persona. Todos merecemos respeto a nuestra intimidad, no solo las mujeres, también los hombres.

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- ¿Qué aprendizaje le deja esta experiencia?

Son lecciones aprendidas. Hoy no se puede confiar en nadie. Yo acepto mi responsabilidad en haber confiado y en haber salido con alguien que pensé que era mi amiga. Pero de ahí a que eso justifique una extorsión, jamás.

- ¿Qué mensaje final quiere dejar?

Esto es un tema personal y privado. No tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo como alcalde ni con actos de corrupción. No andaba buscando trabajadoras sexuales ni nada de eso. Simplemente acepté la invitación de una persona que creí que era mi amiga. Y no tengo temor de ningún material porque tengo la conciencia tranquila de que no hice nada ilegal.